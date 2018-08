Lolita Cortés confiesa entre lágrimas que fue víctima de abuso sexual

REDACCIÓN 28/08/2018 08:08 p.m.

Rosie Rivera confesó durante una emisión del programa "Mira Quién Baila" que fue víctima de abuso sexual a los ocho años. Lolita Cortés entre lágrimas y dando a entender que sufrió de una agresión similar, pidió un consejo a Rosie para aprender a perdonar.

De acuerdo con Agencia México, en un momento de confianza, Lolita Cortés se abrió frente a las cámaras con la hermana de Jenni Rivera.

"No porque estamos aquí somos perfectos, todos hemos pasado momentos y cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, pero yo no he podido perdonar", manifestó Lolita envuelta en llanto.

A lo que Rosie dijo: "no te preocupes, yo te voy a ayudar, permíteme caminar a tu lado y juntas vamos a salir adelante y vamos a dar conferencias", dijo Rosie.

