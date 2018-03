ELECCIONES 2018

Estos son los tres locutores que quieren gobernar QRoo

Se trata de personajes conocidos por sus programas radiofónicos que no cuentan con experiencia política pero sí con cientos de seguidores.

ALEJANDRA GALICIA / CORRESPONSAL 18/03/2018 08:00 p.m.

Los locutores que quieren gobernar el estado en 2018

Al menos tres locutores de radio se han postulado para ocupar puestos de elección popular en Quintana Roo y aparecer en la boleta el 1 de julio de 2018, algunas de las figuras radiales no tienen experiencia en política pero si centenares de seguidores.

A partir del 1 al 10 de abril comenzarán los registros de candidatos a presidencias municipales del estado, todos los registros deberán hacerse ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), mientras que los cargos a senadores y diputados federales el plazo vence este 18 de marzo de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso particular de Quintana Roo, de los tres locutores que se perfilan para ocupar un cargo en la administración pública, dos son mujeres y uno es hombre, además dos de ellos buscan la presidencia municipal de Benito Juárez y una de ellos una curul en el Congreso de la Unión.

Mara Lezama

La conductora y presentadora María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, también conocida por sus radioescuchas como Mara Lezama, es la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Mara Lezama tiene licenciatura en Comunicación con especialidad en Publicidad y Televisión, ha dirigido programas de radio enfocado a la gestión social y ayuda ciudadana en Radio Turquesa y en Gala TV con el programa Cancún Vive.

Su registro a la candidatura fue criticado por otras fracciones políticas, ya que ocurrió con sigilo, el pasado 31 de enero, en una oficina de enlace de Morena en Cancún, mientras que el resto de los candidatos lo hizo de manera pública en la sede oficial de Morena en la ciudad de Chetumal, sitio donde otros candidatos provenientes de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres acudieron a registrarse.

Mara Lezama en el proceso electoral de 2016 fue designada como candidata externa a la presidencia de Benito Juárez, sin embargo, antes de que arrancara la jornada electoral y su registro oficial al puesto de elección popular renunció a la nominación que le ofreció Morena por amenazas en contra de su persona.

Su candidatura fue confirmada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en febrero de este año y de acuerdo con los tiempos electorales deberá efectuar su registro del 1 al 10 de abril ante el Ieqroo, posteriormente hacer campaña política. Hasta el momento la presentadora de radio y televisión no ha datos preliminares sobre su agenda política pero maneja asesoría sobre el tema con regidores de Morena que actualmente operan en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Morena está en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) a principios de marzo ambos institutos políticos confirmaron que se retirarían de la alianza "Juntos haremos historia", sin embargo, el INE de Quintana Roo detalló que los cambios entre alianzas partidistas finalizaron el pasado 10 de marzo, por lo que el presidente del PES en Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, dijo que continuarán en alianza pero que en caso de no respetarse los acuerdos del convenio de coalición procederían con impugnaciones ante tribunales electorales.

Karla Romero Karla Romero Gómez, la locutora y presentadora de noticias contenderá para la diputación federal del Distrito 03 de Benito Juárez con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y sustituyó al ex candidato Juan Vergara Fernández, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, que se retiró por asuntos personales. El ex funcionario renunció a la candidatura del PRD el pasado 11 de febrero y también lleva un proceso en libertad por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El PRD mantuvo la vacante durante febrero y las primeras dos semanas de marzo hasta que a través de la Comisión Nacional de Elecciones del Sol Azteca confirmaron que la presentadora de noticias era la candidata a la diputación federal en Quintana Roo. Karla Romero es conocida por radio escuchas por ser conductora de noticieros en televisión y en radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Radio Ayuntamiento en Benito Juárez, también se ha desempeñado en años anteriores como candidata a una diputación local con el Partido Acción Nacional (PAN). El PRD mantiene una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, y actualmente falta la designación de candidatos para Ayuntamientos de la entidad, mismos nombramientos que deben confirmarse antes del 1 de abril período en el que inician los registros ante el IEQROO.

Edgar Monsiváis

Edgar Monsivais, también conocido en Cancún como "El Cachorro", es un locutor de radio que también postula como precandidato a la presidencia municipal de Benito Juárez con el PRD.

El locutor radio y también precandidato desde el día de su registro el pasado 17 de febrero aceptó no tener formación política o experiencia en la administración pública, sin embargo, aseguró ser un ciudadano honesto que tiene intenciones de ayudar en el destino turístico.

Edgar Monsiváis tiene 43 años, vino de Monterrey hacia el destino turístico desde 2011, inicialmente llegó a la ciudad por un proyecto en el que participaría como director de operaciones con un grupo de radio, después se convirtió en locutor hasta hacerse popular con un programa llamado "El Show del Cachorro".

El precandidato del PRD reconoció haber estudiado Administración de Empresas y anteriormente no había militado en ningún partido político o participado directamente en algún grupo político.

De acuerdo con la diputada federal del PRD, Ivanova Pool Pech, las designaciones de candidaturas a las presidencias municipales de Quintana Roo deberán anunciarse y quedar confirmadas antes del 25 de marzo.

