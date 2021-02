¡Se queda! Lobos BUAP paga los 120 millones y seguirá en Primera División

Lobos BUAP no descenderá las próximas dos temporadas. (FOTO DE LA WEB)

Lobos BUAP se queda. La Liga MX seguirá siendo de 18 equipos, luego de que Lobos BUAP recibió la aprobación de la consultora Ernest & Young, la firma que analizó las garantías presentadas por el club poblano para pagar los 120 millones de pesos que le permiten permanecer en la Primera División.

De acuerdo con medios como Medio Tiempo, la directiva universitaria ya envió a la Liga MX la documentación que le dio la empresa de consultoría para que hagan valido el pago para permanecer en el máximo circuito.

Con esto, Lobos BUAP seguirá jugando en Primera División los próximos dos años, luego de que la Liga MX eliminara el descenso y Ascenso MX para que en dicho tiempo la liga crezca a 20 equipos.

Tras cumplir con el pago, la Liga MX se jugará con 18, y no con la polémica que se había desatado en las últimas semanas, luego de que Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, manifestó que de no pagar el club de la BUAP, la liga jugaría con 17 o con la posibilidad de subastar dicho puesto, al no poder corresponder al lugar los actuales campeones del Ascenso MX.

Los 120 millones de pesos serán destinados a Cafetaleros de Tapachula, los campeones que no podrán ascender, y que al no tener la certificación utilizarán este dinero para el desarrollo de su institución para cumplir con los requisitos para estar en Primera División.

