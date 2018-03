Videos

Estas son las series y películas que se despiden de Netflix en abril

Apresúrate a series y películas antes de que desaparezcan de la plataforma de Netflix

REDACCIÓN 31/03/2018 12:24 p.m.

El catálogo de Netflix se renueva y estas son las series y películas que dicen "Adiós" (FOTO TOMADA DE WEB)

Llega abril y como cada cambio de mes, Netflix renueva su catálogo, algunas series y películas llegan y otras se van, todo con el fin de que la plataforma de streaming tenga variedad para mejorar la experiencia de sus usuarios.

De acuerdo con e-consulta, este es el contenido que se despide de Netflix en abril.

1 de abril

30 Days of Night

88 Minutes

Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: When Nature Calls

American Pie

American Pie 2

Apollo 13

Batman

Batman & Robin

Batman Forever

Batman Returns

Caddyshack

Charlie and the Chocolate Factory

Cool Runnings

Death Sentence

Dolphin Tale

Eagle vs. Shark

John Mulaney: New in Town

Never Let Me Go

Set Up

Small Soldiers

The Dukes of Hazzard

The Men Who Stare at Goats

The Pursuit of Happyness

The Shawshank Redemption

Wild Wild West

3 de abril

Starry Eyes

5 de abril

The Hallow

The Nightingale

12 de abril

The Emperor´s New Clothes

Leap Year

16 de abril

Son of God

17 de abril

Z Storm

20 de abril

The Exorcism of Molly Hartley

21 de abril

The Prestige

22 de abril

Exit Through the Gift Shop

26 de abril

Kung Fu Panda 3

27 de abril

Begin Again

