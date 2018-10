Lo dejan plantado en fiesta, pero lo celebran en redes

REDACCIÓN 24/10/2018 08:01 a.m.

Las fiestas no siempre salen como se planean. Eso fue lo que le pasó a Teddy, un pequeño que cumplía 6 años, a quien le organizaron una fiesta con 32 niños invitados, que no llegaron.

El evento tendría lugar en la pizzería Peter Piper Pizza de Tucson, Arizona, el domingo pasado.

La mamá de Teddy, Sil Mazzini, aseguró a ABC15 que los padres de los niños recibieron las invitaciones y, mientras unos avisaron que no podrían asistir por compromisos, otros simplemente no llegaron.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ — ABC15 Arizona (@abc15) 22 de octubre de 2018

Por ahora, no quiero saber más de fiestas", sentenció Mazzini.

Luego de ser publicadas las fotografías por un reportero de Tucson, y ser retomadas por otros medios, muchas personas le enviaron postales y buenos deseos a Teddy.

Las redes sociales también fueron inundadas con mensajes de apoyo e incluso el equipo de futbol americano Phoenix Suns invitaron a Teddy a ver su juego contra los Lakers este miércoles.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday´s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW — Phoenix Suns (@Suns) 22 de octubre de 2018

Y no fue el único equipo, también Phoenix Risign lo invitaron a su juego del viernes y también publicaron que le regalarán un jersey personalizado.

Teddy can get The Mala from @VeneziasPizza and join 7,000 of his closest friends this Friday. Come on out Teddy! #UpRising https://t.co/mNpcwfNOcy — (x)-Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 22 de octubre de 2018

