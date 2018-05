Llegaron los Memes del Liverpool a la final de Champions

REDACCIÓN 02/05/2018 03:54 p.m.

La Roma rozó la hazaña y se quedó a un gol de la prórroga, pero el Liverpool es el segundo finalista de la Champions League y será el rival del Real Madrid en Kiev. Los memes no se hicieron esperar ante el casi milagro de los italianos y en Acción LSR te dejamos los mejores.

Liverpool sufre pero es finalista de Champions League

