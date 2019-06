Llegada de Oribe Peralta "desnuda" la crisis en Chivas

La sorpresiva llegada de Oribe Peralta ha evidenciado la crisis que se mantiene en Chivas. El fichaje del ahora exjugador del América ha sido presentado en el Rebaño como una llegada "bomba", algo muy lejano a este término recordando que Peralta tiene 35 años, está en la última etapa de su carrera y prácticamente llegó al cuadro rojiblanco para quitarle un peso a Las Águilas.

El conjunto tapatío sigue en el centro de la polémica luego de que se revelaran los detalles del fichaje de "El Cepillo". Chivas no tuvo que sacar los millones y sólo pagarán la mitad de su sueldo por un año, tiempo del contrato que aún le quedaba a Peralta con el América. Así, los de Coapa ya no tendrán que pagar 2.5 millones de dólares por un jugador que ya no les era rentable.

Aunque Tomás Boy y José Luis Higuera, odiado por los fanáticos del Rebaño, se han mostrado sumamente contentos con la llegada de Oribe, la realidad es que no a toda la afición le agradó, y quedó en evidencia cuando ni un alma se apareció en la llegada del jugador a Guadalajara.

?? No te pierdas las primeras palabras de @OribePeralta como nuevo delantero del Rebaño Sagrado ?????? pic.twitter.com/pYR4XkBCa0 — CHIVAS (@Chivas) 19 de junio de 2019

Está confirmado que Oribe Peralta le hará bastante competencia a Alan Pulido y Alexis Vega, la delantera del Rebaño Sagrado que se apagó en el Clausura 2019. Entre los dos, suman apenas un gol en los últimos 12 partidos. Números terribles para una delantera que costó 25 millones de dólares: Vega (9 mdd) y Pulido (18 mdd).

El fantasma del descenso perseguirá a Chivas para el Apertura 2019. En el último lugar del descenso los dirigidos por "El Profe" Boy tienen un gran reto para acabar con la crisis que se desencadenó en Chivas desde el año pasado.

Ausencia de Jorge Vergara

El dueño de las Chivas tuvo su último contacto con el cuadro rojiblanco hace más de un año. El pasado 10 de abril de 2018, cuando presenció por última vez un partido de su equipo ante los Red Bulls en la vuelta de la Semifinal de la Liga de la Concacaf, que ganaron los tapatíos.

Sin Vergara, Matías Almeyda fue mal tratado por la directiva, orillándolo a dejar el equipo; y se vendió a Rodolfo Pizarro a Monterrey, algo que molestó mucho a los aficionados. El equipo se quedó a cargo de su hijo, Amaury Vergara y José Luis Higuera, director general del club.

El mal paso de Chivas quedó al descubierto luego de perder en menos de una semana dos clásicos ante el América, al ser eliminados de Copa MX ante el máximo rival y en Liga MX.

Tras los malos resultados obtenidos por el estratega José Saturnino Cardozo, se anunció la llegada de Tomás Boy como el nuevo DT, quien tampoco pudo hacer nada por meter al equipo a la liguilla y alejarlo del último lugar del descenso.

Desde entonces, Jorge Vergara no ha aparecido en público, lo que generó fuertes rumores sobre su grave estado de salud por un supuesto cáncer, mismo que su familia ha negado, pero que su exesposa, Angélica Fuentes, terminó por confirmar.

Rumbo al Apertura 2019

A un mes de que inicie el torneo Apertura 2019, Chivas sólo cuenta con el regreso de su portero Toño Rodríguez (que estaba a préstamo), Oswaldo Alanís, que regresa a casa tras su aventura poco exitosa en Europa, y Oribe Peralta.

La partida de Almeyda del banquillo rojiblanco y la ausencia de Jorge Vergara, todo ha ido en declive para el chiverio. En la época del también empresario, el argentino sumó cinco títulos durante esa etapa: una Liga MX, dos Copa MX, La Liga de Campeones de la Concacaf, la Super Copa, un boleto al Mundial de Clubes 2018 y se alejaron por completo del descenso.

dmv