Telefonía

Llega la red 4.5G a México, así afectará a tu celular

La nueva red actúa como cimientos para la próxima red 5G, que traerá mejoras a la telefonía móvil en México

REDACCIÓN 14/03/2018 02:05 p.m.

Conoce la nueva red 4.5G y los teléfonos que son compatibles (FOTO TOMADA DE WEB)

Hoy entro en marcha la nueva red 4.5G de América Móvil, para usuarios de smartphones de la compañía Telcel. El nuevo servicio móvil ofrece un mayor ancho de banda y menos tiempo de latencia.

De acuerdo con Forbes, la red no está disponible a nivel nacional y de inicio sólo 10 ciudades pueden contar con el servicio. Daniel Hajj, director general de América Móvil, dijo que en México existen 1 millón de equipos compatibles con la red, pero la afirmación es acertada sólo parcialmente.

Si todo esto te resulta un tema de otro mundo, expertos nos explican qué es esta nueva red y qué teléfonos son compatibles.

EL BUZÓN DE GOOGLE PARA RECUPERAR VIDEOLLAMADAS PERDIDAS

¿Qué es la red 4.5G?

La red 4.5G, también denominada LTE Advanced, es un estándar en telecomunicaciones que representa la evolución de la red 4G.

Su característica más importante para los usuarios es que permite una mayor velocidad en la transmisión de datos con una mayor eficiencia en el uso del espectro. Mientras que el 4G ofrece descargas a hasta 300 Megabits por segundo (Mbps), el LTE Advanced alcanza hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps) bajo las condiciones ideales, explica Marco Galván, Strategic Engagement Senior Director de la GSMA, la organización que reúne a los principales operadores móviles en el mundo.

"El estándar también LTE-M trae una mejora para el internet de las cosas, llamada narrow band IOT, que permite un mejor desempeño de la red en ese segmento", añade Galván. Esa implementación amplía las aplicaciones comerciales de la red para los operadores y le da un sentido de negocio más amplio a la inversión necesaria para el despliegue de esta tecnología.

¿Qué necesita un teléfono para ser compatible?

Para que un teléfono tenga acceso a la red 4.5G, necesita cumplir con tres condiciones, de acuerdo con Galván y con Raúl León, director de Desarrollo de negocios para Qualcomm en México:

Carrier Aggregation. Es la agregación de carriers o bandas de frecuencia, que aglutina varios espacios del espectro que están dispersos y permite hacer un mejor uso de éste y entregar un mayor ancho de banda

Modulación. Permite una modulación en la subida y la bajada de datos dependiendo de la congestión de la red, que da un ancho de banda mayor.

4×4 Mimo. Lo que esto significa es que se necesitan 4 antenas en el dispositivo para que haya múltiples vías de entrada y salida de datos, de forma que la comunicación con la radiobase de la red celular sea más efectiva.

¿Qué velocidades se pueden alcanzar con la red 4.5G?

Galván enfatiza que la velocidad de carga y descarga siempre dependerá de la demanda que exista en una red, por lo que es poco probable que la Gigared de Telcel alcance los topes técnicos de hasta 1 Gbps.

¿Qué teléfonos son compatibles?

Ésta es una pregunta difícil de responder de forma categórica. El único teléfono que actualmente cumple las tres condiciones arriba mencionadas y alcanzar la velocidad de 1 Gbps y además se puede comprar en México es el Xperia XZ Premium de Sony. Telcel dijo que tiene una veintena de equipos compatibles con la red 4.5G disponibles, no obstante, no todos son capaces de llegar a esas velocidades.

MARIO BROS, EL NUEVO ANFITRIÓN DE GOOGLE MAPS

Ésta es una lista no oficial de equipos compatibles con la red 4.5G, no todos están a la venta con Telcel y las velocidades que pueden alcanzar corresponden a pruebas en escenarios ideales que no necesariamente corresponden a los que encuentran los usuarios en el uso cotidiano.

Sony

Sony Xperia XZ Premium, hasta 1 Gbps

Apple

iPhone 6s, 6s Plus hasta 300 Mbps

iPhone 7, 7 Plus, hasta 500 Mbps

iPhone 8, 8 Plus y X, hasta 600 Mbps

iPad Pro hasta 450 Mbps

LG

LG G4 y G5, hasta 300 Mbps

LG G6, hasta 600 Mbps

K10, hasta 300 Mbps

V10, hasta 300 Mbps

V20, hasta 600 Mbps

Motorola

Moto X Style, hasta 300 Mbps

Moto Z, hasta 300 Mbps

Moto G5, Moto G5 Plus, hasta 300 Mbps

Moto Z2, hasta 300 Mbps

Moto X4, hasta 600 Mbps

BlackBerry

BlackBerry Priv, hasta 450 Mbps

BlackBerry Passport, hasta 300 Mbps

HTC

HTC 10, hasta 450 Mbps

Huawei

Huawei Mate 10, hasta 1.2 Gbps

Huawei Mate 9, hasta 600 Gbps

Huawei P8, P9, P9 Lite y P9 Plus, hasta 300 Mbps

Huawei P10 y P10 Plus, hasta 600 Mbps

Por llegar a México

Samsung Galaxy S9

Sony Xperia XZ1

an

LEA TAMBIEN Google recuerda al descubridor de los tintes sintéticos, William Henry Pekin Mediante un doodle, el buscador recordó el descubrimiento del químico que significó una revolución en la industria de la moda

LEA TAMBIEN Estas apps son gratuitas y te ayudarán a ahorrar datos en tu celular Con estas aplicaciones reducirás considerablemente el uso de datos en tu celular, un gasto importante para tu bolsillo

LEA TAMBIEN Atención médica para empleados de Apple La marca de la manzana apuesta por la vida saludable, prevenir enfermedades es más económico que tratarlas