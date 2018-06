VIDEO. El desgarrador llanto de los niños separados de sus padres en la frontera

REDACCIÓN 19/06/2018 11:56 a.m.

Un audio obtenido por el canal de noticias de investigación ProPublica captura los llantos desgarradores de 10 niños centroamericanos después de que las autoridades de inmigración los separaron de sus padres la semana pasada.

Los niños son solo 10 de unos 2 mil que han sido separados de sus familias desde que la administración del presidente DonaldĀ Trump comenzó a aplicar una política de "tolerancia cero" en la frontera, enviando a cada persona no autorizada que cruza la frontera -incluidos solicitantes de asilo- a la cárcel para enfrentar el enjuiciamiento mientras sus hijos colocado al cuidado del gobierno.

En medio de la creciente indignación de los funcionarios públicos y electos, el gobierno ha comenzado a proporcionar a la prensa acceso limitado para ver los refugios y las jaulas donde están los niños detenidos. Pero el audio publicado por ProPublica de otra dimensión al retrato de estos menores no acompañados, a quienes no se les ha permitido hablar con periodistas.

Trump dice que Estados Unidos no será un 'campo de migrantes'

El audio fue grabado dentro de un centro de detención de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según ProPublica. La persona que grabó el audio dijo a la publicación que los niños en la grabación tenían entre cuatro y 10 años de edad y que habían estado detenidos en el centro de detención por menos de 24 horas.

Uno de los niños, un niño de seis años de El Salvador, según ProPublica, recita el número de teléfono de su tía.

Contactada por ProPublica, la tía dijo:

A lo largo de la grabación, que dura casi ocho minutos, se puede escuchar a los trabajadores consulares hablando con los niños. En un momento dado, en medio de un coro de gritos, un agente de la patrulla fronteriza masculina habla también.

La grabación fue lanzada un día en que la administración Trump luchó para articular una justificación para una política que ha sido condenada por defensores de los derechos humanos y de bienestar infantil, líderes religiosos, demócratas y un creciente número de republicanos.

Merkley ayudó a llamar la atención sobre la difícil situación de los niños migrantes cuando intentó, y no pudo, visitar uno de los centros de detención donde se llevan a cabo a principios de este mes.

