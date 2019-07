"De todo corazón, lo siento", Lizbeth Rodríguez se disculpa con Luisito Comunica por exponer su infidelidad

Luisito Comunica esta en el ojo del huracán de las redes sociales, pues una supuesta infidelidad del famoso youtuber a su novia La Chule, quedó expuesta en un video de Lizbeth Rodríguez con Debryan Show.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Lizbeth Rodríguez, conocida por ser la conductora del famoso programa de Badabun "Exponiendo infieles", publicó un video en su canal de YouTube en donde le pide públicamente a Luisito Comunica una disculpa por haber desatado polémica en su vida.

Lizbeth Rodríguez aseguró que jamás tuvo la intención de lastimar a terceras personas ni de afectar la vida pública de ningún YouTuber, pero aceptó que, "en este episodio las cosas se le salieron de las manos".

El celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaba a ciertos YouTubers famosos. Normalmente no hay tantas repercusiones porque encuentro infidelidades entre personas que no son famosas y no se enfrentan a miles de comentarios negativos en sus redes o afectaciones laborales. Sin embargo, en esta ocasión los personajes implícitos en este episodio fueron personas muy queridas por todos nosotros".

La influencer aclaró que, aunque suele ser muy cuidadosa con todo el material que publica,"en esta ocasión fallé, hice algo que nunca me había permitido hacer. Estuve pasando por un proceso muy interesante laboral por lo que tuve muchísimos viajes. Estuve saturada de trabajo como no tienen idea y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que saliera el video".

Lizbeth explicó que, aunque siempre revisa cualquier video antes de que se suba a las redes, "en esta ocasión no pude, no fue así, por lo que quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados por exponer parte de su vida privada".

Nuevamente, y para finalizar, Lizbeth Rodríguez se disculpó con Luisito Comunica:

Luis no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón lo siento

