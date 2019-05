Lizbeth Rodríguez, de "Exponiendo Infieles", relató cómo se enteró que su novio la engañaba

REDACCIÓN 03/05/2019 07:37 p.m.

Lizbeth Rodríguez, la conductora de "Exponiendo Infieles", quien ha ganado gran fama por exhibir a esos hombres y mujeres que engañan a sus parejas, relató que ella misma ha sido víctima de infidelidad, incluso dijo cómo se había enterado que su ex novio la engañaba.

En entrevista con TV Notas, Lizbeth respondió diferentes preguntas, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando relató que le fueron infiel y cómo se dio cuenta.

Si´, me ha pasado muchas veces, incluso en una ocasión un novio me engañó y me di cuenta a los meses que acababa de nacer su bebe´; mientras él estaba conmigo, tenía una esposa embarazada. Han sido muchas, incluso en mi canal, Lizbeth Rodríguez, tengo un vídeo en YouTube con un ex que resulto´ que me engañó con seis, y todo mundo sabe eso porque tiene como 30 millones de vistas, manifestó Lizbeth Rodríguez

La chica Badabun reveló que lo que más le gusta de destapar infieles es poder ayudar a las personas que son engañadas abriéndoles los ojos.

"Yo he sufrido infidelidad, se´ que es algo horrible y es muy feo; tengo muchas amigas que están embobadas con sus novios, y es de "¡amiga, date cuenta!". El programa es sobre abrirle los ojos a aquellas personas que están enamoradas y desaprovechan la oportunidad de encontrar a alguien que realmente las valore, las aprecie y las quiera", concluyó Lizbeth Rodríguez

Por otro lado, Lizbeth Rodríguez recientemente mantiene una relación sentimental con el youtuber Tavo Betancourt, quien la expuso a través de un video donde la conductora tuvo que contestar incómodas preguntas sobre Betancourt y su ex novio.

El cuestionario que le realizaron a Lizbeth Rodríguez giraba en torno a su anterior relación y a su actual pareja. La conductora afirmó que su ex novio era más romántico y mucho más atractivo que Betancourt. Incluso llegó a confesar que en diez años no se veía al lado de su actual pareja y que este la había hecho sufrir más que su ex.

