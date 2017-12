ES PARTE DE SU VIDA

¿Qué tiene que ver Suburbia en el éxito de Liverpool en 2017?

La tienda departamental logró remontarse en el mercado frente a sus competidores Palacio de Hierro y Grupo Sanborns, algo que no ocurría desde hace cuatro años

REDACCIÓN 14/12/2017 03:27 p.m.

Suburbia y Liverpool (Especial)

En este 2017, Liverpool logró remontarse en el mercado frente a sus competidores Palacio de Hierro y Sanborns, un hecho que no ocurría desde hace cuatro años. Sin embargo, el éxito de Liverpool no sería posible si no se hubiera concretado la adquisición de 119 tiendas Suburbia.

Las ganancias adicionales de Liverpool se traducen en 3 mil 921 millones de pesos en ventas mientras que en cuanto a su cuota de mercado, se logró elevar casi 3 puntos porcentuales en términos de ingresos, significando un 58.4 por ciento.

El recuento

En 2017, Liverpool abrió 11 tiendas nuevas, remodeló algunas otras y adquirió a Suburbia, la cual actualmente representa el 14 por ciento de los ingresos del grupo comercial.

Tan sólo en los primeros nueve meses de este año, Liverpool acumuló un alza de 19.2 por ciento en ingresos, Palacio de Hierro 5.9 por ciento y Sanborns 5.5 por ciento.

Las tiendas

Liverpool cuenta con 356 sucursales (127 Liverpool y Fábricas de Francia, 107 boutiques especializadas y 122 tiendas Suburbia).

Palacio de Hierro 22 tiendas

Grupo Sanborns 439 tiendas (entre Sears, Sanborns y Mixup).

Inditex 360 tiendas

H&M 35 tiendas

Con información de El Financiero

