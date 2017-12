Joven se realiza liposucción y le amputan una pierna

REDACCIÓN 20/12/2017 09:55 a.m.

Una joven argentina decidió hacerse una liposucción y a cambió le amputaron una pierna, mediante redes sociales realizó una denuncia para que esto no le suceda a nadie más.

Esta era yo, hasta que me crucé con un médico irresponsable que me cago la vida. pic.twitter.com/bMoZTYGZpL

Los hechos ocurrieron en Colegiales, un barrio de Buenos Aires, Argentina. La mujer eligió una liposucción de abdomen, con transferencia a glúteos, realizada por un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Sin embargo, días después tuvo que acudir de urgencia al Hospital Churruca, en la misma ciudad, debido a sus fuertes dolores de espalda.

