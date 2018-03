INICIA OPERACIONES

Línea 7 del Metrobús no es opción; usuarios la reprueban

La circulación lenta, el retiro de la flota de los camiones Bicentenario, la conexión de Auditorio a Santa Fe y la vulnerabilidad de ciclistas son algunas quejas

SHARENII GUZMÁN 05/03/2018 09:22 p.m.

Durante el primer día de operación formal, la Línea 7 del Metrobús, que va de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos, no obtuvo la aprobación de los usuarios. Entre varias quejas destacaron: la circulación lenta, el retiro de la flota de los camiones Bicentenario, la conexión de Auditorio a Santa Fe y la vulnerabilidad de ciclistas en tramos donde no hay ciclovía.

El tiempo aproximado de recorrido de Campo Marte a Indios Verdes fue de 1:50 horas. El tramo más lento fue en Paseo de la Reforma de Auditorio al Metro Hidalgo, y de regreso, del Bosque de Chapultepec a Auditorio.



Esta Línea será la más lenta, ya que tendrá una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora. Mientras que los autobuses de las seis rutas del Metrobús circulan alrededor de los 40 kilómetros por hora.

Para Isaac Miranda usar la Línea 7 de su casa, por la zona de la Villa, a su trabajo, en la Torre de Bancomer, no será opción.

"Estoy pensando muy seriamente en usar la bici como transporte, a pesar de que en algunos tramos está peligroso porque no hay ciclovía. Hoy me hice 30 min y en Metrobús me haría más de una hora. Le dieron en la madre a Reforma".

Nora Torres viaja a diario sobre Paseo de la Reforma, de Insurgentes a Lomas de Chapultepc, en transporte público. Durante el primer día de operación formal de la Línea 7 del Metrobús, la joven vivió los estragos que ocasionaron las nuevas unidades.

"Es la primera vez que uso los nuevos camiones y me doy cuenta que este Metrobús está muy mal planeado. Para los que vamos más lejos de Campo Marte, que es la última estación, tenemos que tomar un segundo transporte lo que representa un impacto en nuestra economía. Vamos a gastar entre 7 y 8 pesos más y el tiempo que esto implica, pues seguro tendremos que hacer otra fila", indicó Nora.

Los 90 autobuses de doble piso de la Línea 7 del Metrobús comenzaron a dar servicio después de que la semana pasada realizaron pruebas y fue gratuito. Este lunes se enfrentaron al caos, tránsito y problemática del ascenso y descenso de pasaje.

A partir de este lunes 5 de marzo también dejaron de circular los camiones Bicentenario, lo que generó molestia entre los usuarios. El servicio de los autobuses de doble piso solo va de Indios Verdes a Campo Marte, a un lado de la Fuente de Petróleos. Esto implica que las personas que se dirigen hacia los rumbos de Santa Fe tienen que transbordar en Auditorio o en Periférico.

Nora señaló que antes tomaba un solo camión sobre Reforma y llegaba a su trabajo en una hora. Este lunes tomó el Metrobús en Insurgentes, tuvo que descender en Campo Marte y caminar unos metros para llegar a la estación de los autobuses. En ese trayecto llevaba una hora diez minutos y todavía le faltaba subirse a otro autobús.

Para la señora Martha Pérez González es necesario que la Línea 7 del Metrobús llegue hasta Santa Fe, ya que hay muy poco transporte y se complica el traslado.

"Aquí perdemos el tiempo en esperar el otro camión que va a Santa Fe. Se pierde tiempo. Realmente el expreso estaba muy bien porque nos llevaba desde Cantera (La Villa) hasta Santa Fe, no transbordábamos y llegábamos muy rápido. Ahora esto nos afecta".

El punto más conflictivo: Auditorio

En un recorrido por el trayecto de la Línea 7 se constató que en la zona de Auditorio es el punto más conflictivo por varios factores. De Gandhi a Periférico también circulan por Paseo de la Reforma los microbuses y camiones que van a Satélite, Estado de México, y a Santa Fe. Esto ocasiona que invadan el carril confinado y saturen el tránsito.

A la altura del Metro Auditorio, esos camiones hacen parada sobre el carril exclusivo del Metrobús. Al estar detenidos los autobuses, las unidades de la Linea 7 rebasan por los carriles centrales. Genera embotellamiento.

Luis Roberto Rebollar, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comenta que el recorrido de Indios Verdes al Bosque de Chapultepec fue relativamente rápido, con sus inconvenientes por ser una obra nueva.

"De Chapultepec a Auditorio ha sido un desastre. Hay invasión de transporte ajeno del Edomex cuando se supone todo eso se iba a erradicar de Reforma. Este tramo ha sido bastante lento".

En general calificó a la obra como inconclusa. Todavía le faltan detalles. "Se nota que entregaron la Línea porque tenían la presión. No se dieron cuenta que la obra no esta apta para operar".

Al pasar el Museo de Antropología, los cruces para automóviles se vuelven conflictos. Todos quieren pasar y a eso se le agrega el flujo de personas que buscan abordar un transporte a Edomex o Santa Fe.

El retorno en Campo Marte

Al pasar el Auditorio está la estación Campo Marte, que es la última parada que hacen las unidades de doble piso. Adelante, en el cruce con la calle en Monte Elbruz de lado izquierdo, personal de Obras de la ciudad abrió el camellón y acondicionó un retorno, solo para el Metrobús. Está prohibido dar vuelta para los demás vehículos.

En esta parte se hizo otro cuello de botella. Al llegar a Monte Elbuz, la unidad se detuvo y esperó a que el semáforo se pusiera en alto para los automovilistas y en verde para el autobus. Al cruzar de derecha a izquierda para incorporarse al sentido que va a Indios Verdes el tiempo se acabó y mientras daba la vuelta los vehículos que ya tenían el siga, no los dejaba pasar.

Además, la gente que realizó el transbordo caminó de Campo Marte a la otra parada de transporte regular. Sin embargo, ahí estaba una unidad del Metrobús que esperaba a dar vuelta en el retorno, los camiones que van a Santa Fe o a Palmas rebasaron y no hicieron parada. Esto molestó a usuarios.

La Línea del Metrobús más lenta

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera reconoció que este lunes el inicio de operación fue complicado, debido a que como todas las implementaciones se van a tener que realizar ajustes.

"La regularización del tránsito tendrá que ir acompañada de la regularización de la circulación. En este momento las unidades están haciendo una circulación aproximadamente a 17 kilómetros por hora en promedio hasta que alcancen su circulación que tendrá que ser más o menos a 22, a 25 kilómetros promedio", indicó el mandatario local.

Para German Muñiz, trabajador en una empresa de paquetería, no le convendrá usar la Línea 7 de Auditorio a Indios Verdes; mejor utilizará el Metro.

"Me hice una hora con 40 minutos y siento que no me va a convenir tomar este Metrobús de Reforma. Fueron 40 minutos de Auditorio a Hidalgo. Mucho tiempo y de Hidalgo para Indios Verdes es un poco más rápido, aún así no es opción".

Además, hay tramos donde hicieron pequeñas bahías que protegen a los árboles para evitar la poda. Eso genera que el chofer tenga que maniobrar y reduce la velocidad.

"Un autobús con esta dimensión y que tenga que hacer un volanteo para evadir la pequeña desviación sí resulta incómodo y peligroso, porque un vehículo que venga atrás y que no sepa la maniobra que hará el Metrobús se va a espantar y ocasionar un accidente", dijo



