Madre de niños refugiados golpea a Lindsay Lohan por intentar llevarse a sus hijos

REDACCIÓN 30/09/2018 03:07 p.m.

La actriz estadunidense Lindsay Lohan protagonizó un nuevo escándalo en redes sociales, después de que a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, se mostrara preocupada al querer ayudar a una familia siria y ofrecer alojamiento a dos pequeños .

De acuerdo a Publimetro, en el video, Lindsay Lohan entrevistó a una familia de refugiados sirios. "Cuénteme sus historia para que pueda ayudarlos ¿qué necesitan?", les preguntó la actriz mientras la familia sale corriendo.

Y es que por medio de sus redes sociales, diversos medios de comunicación se percataron que antes de lo acontecido con la familia, Lohan estaba en una discoteca.

Sin embargo, al salir Lindsay vio a los niños en la calle y les ofreció llevarlos a un hotel para que vean películas. "No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", dijo la actriz.

Además, recriminó a los padres por no proteger a sus hijos. "Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán", mencionó en un tono hostil.

"No me iré hasta que no me lleve a los niños", les dice Lindsay Lohan. Aunque la familia intentó alejarse de la actriz, el acoso de Lohan provocó que la madre se acercara a la protagonista de "Chicas pesadas" para pedirle que dejara de grabar, por lo que forcejearon por unos segundos.

