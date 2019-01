Fans de #Aristemo se le van a la yugular a diputado de Morena que publicó tiut "homofóbico"

REDACCIÓN 31/01/2019 04:36 p.m.

Los fans de "Aristemo", la pareja gay de la telenovela de Televisa "Mi Marido Tiene más Familia", se le fueron a la yugular al diputado local de Monterrey por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Leal, quien causó indignación tras publicar un controversial tuit en el que acusa a la televisoras por incluir en su programación contenido que "normaliza" la homosexualidad desde la juventud.

De acuerdo con Publimetro, la publicación que hizo Leal en Twitter, hacia clara alusión a los personajes de "Mi marido tiene más familia", Aristóteles y Cuauhtémoc (Aristemo), así como Juliana y Valentina (Julantina) de "Amar a muerte", que representan a una pareja gay adolescente y una relación lésbica, respectivamente.

Tras la polémica publicación, los fans de ambas telenovelas se hicieron escuchar en redes sociales, lamentando que un político como Juan Carlos Leal sea representante del pueblo y haga declaraciones tan lamentables sobre la diversidad sexual, dejando al descubierto su lado homofóbico.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS QUE SE DESATARON EN TWITTER:

Oigan #Aristemos @AristemoFans ¿Como ven a este diputado? Como que le vamos reportando su tweet ¿o como ven?@sanxpineda @PepeYTeo @quiquegaldeano @aristemo @mailomarcos @JoaquinBondoni https://t.co/qh7seMfOAD — ?????? Rizshi ?????? (@rizshi) 31 de enero de 2019

Un diputado diciendo esas barbaridades? No me sorprende, debería cuidar sus palabras, la ley debe ser equitativa... Si se normaliza la homosexualidad es porque no tiene nada de malo, no sea ridículo — ARISTEMO (@DiosAristemo) 31 de enero de 2019

¿Como gente así puede llegar a ser diputado? Me dueles México. https://t.co/Ru1ARmqyu1 — Resistencia Aristemo ?? (@RAristemo) 31 de enero de 2019

en este mundo no debería existir personas que piensan como tú, joder das asco de persona QUISIERA QUE TE DESTITUYERAN DE TU PUESTO DE """diputado""" PARA QUE APRENDAS A RESPETAR A NUESTRA COMUNIDAD



FELICIDADES EMILIO

REVELACIÓN JOAQUÍN — Aristemo Michoacán Oficial (@aristemomorelia) 31 de enero de 2019

Que lástima que México tenga a un diputado como usted

Ojala pueda encontrar la maquina del tiempo del tiempo y bajarse en el siglo XXI — Tahi ?? (@TahiAristemo18) 31 de enero de 2019

Este diputado es la prueba de que @MORENAdiversex no sirve para nada. — AristemoBot ?? (@VozAristemo) 31 de enero de 2019

que horror que tengan un diputado asi da pena ajena lamentable comentario q hace saludos desde argentina — Aristemo Argentina ???? (@Jose_top) 31 de enero de 2019

Deja de difundir tu discurso de odio, @CarlosLealMx, diputado de Morena. No te metas con #Aristemo. Si continúas con tu homofobia, destruiremos tu carrera política. #LoveIsLove?? https://t.co/IOFRUYi9vG — Ernesto Reséndiz Oikión (@eroerny) 31 de enero de 2019

nl

LEA TAMBIEN Lyn May confesó que se siente atraída por Yalitza Aparicio y le gustaría tener una relación con ella Lyn May escandalizó tras confesar que antes de morir le gustaría experimentar una relación con otra mujer y que la ideal sería Yalitza Aparicio

LEA TAMBIEN Yalitza Aparicio declaró que "Roma" le ha dado fama, pero no una fortuna como muchos imaginan La actriz protagonica de "Roma" decidió romper el silenció y desmentir algunos de los rumores que se han creado a su alrededor