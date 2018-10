¡Por fin sabremos cómo luce Stitch en la "vida real"! Disney prepara el live action de "Lilo & Stitch"

REDACCIÓN 04/10/2018 06:33 p.m.

Disney está apostando mucho a los filmes live action, ahora confirma uno de sus más grandes éxitos, "Lilo & Stitch", la película que conmocionó en 2002 será Ā interpretada con actores de carne y hueso y con magia tecnológica dará vida al famoso extraterrestre azul.

De acuerdo con Hipertextual, el live action de "Lilo & Stitch" será escrita por Mike Van Waes y producida por Dan Lin y Jonathan Eirich, aunque ano no tiene fecha de estreno ni se sabe si llegará a los cines o será estrenada en la plataforma de streaming de Disney, seguramente será una de las películas más esperadas.

Recordemos que "Lilo y Stitch", es una película con un gran público. Basada en la popular serie de animación de Disney Channel, el film seguía al "Experimento 626", una criatura que escapaba de su confinamiento en otro planeta y terminaba aterrizando en la isla de Kaua'i y convirtiéndose en acompañante inseparable de la joven Lilo.

Dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, que después trabajarían en la fantástica saga Cómo entrenar a tu dragón, la Lilo & Stitch original es todo un canto a la amistad y la familia y una de las películas más entrañables del cine de animación de Disney en la década de los dos mil. Sorprende, sea como fuere, su retorno en forma de nueva película y no en el formato serie que la vio nacer. Desde Disney, eso sí, no se ha confirmado si el film llegará a cines o irá directo a su futura plataforma de streaming.

Sorprende, eso sí, la elección del equipo creativo detrás de la adaptación: Van Waes, guionista con un corto recorrido en Hollywood, ha trabajado principalmente el género del terror con The Crooked Man, el spin-off de The Conjuring, y Not in Kansas, película de miedo inspirada en El mago de Oz.

Maléfica, El libro de la selva o La bella y la bestia, ya publicadas, y las próximas El rey león, Dumbo o Mulan. Parece que la corriente dentro de Disney es clara: transformar clásicos de la animación en películas de acción real. La próxima en llegar a los cines será la versión de Aladdin dirigida por Guy Ritchie, también producida por Lin y Eirich, que llegará el 24 de mayo de 2019.

