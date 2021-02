Liliana Ibáñez, ganadora de 9 medallas en Barranquilla 2018

La espectacular cosecha de medallas. de Lilina. (FOTO COM)

La actividad en la alberca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 ha llegado a su fin y la delegación mexicana se alzó como la máxima ganadora dentro de la natación de la justa, gracias a actuaciones como la de Liliana Ibáñez, quien participó en nueve competencias y en ellas logró el mismo número de medallas.

Nacida en Celaya, Guanajuato, Liliana es ya una veterana en el equipo mexicano de natación, al vivir su cuarta participación dentro de la justa regional, donde ahora suma una cosecha total de 17 preseas.

Nacida el 30 de enero de 1991, esta celayense se estrenó en centroamericanos con la obtención de una medalla de plata en Cartagena 2006, para luego lograr meterse a la delegación azteca que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, donde no logró grandes resultados.

Dentro de Barranquilla 2018 Ibáñez participó en nueve pruebas y en ellas logró una cosecha de nueve medallas, cinco de oro (4x200m Relevo Libre, 4x100m Relevo Libre, 4x100m Relevo combinado), una de plata (50m Estilo Libre) y tres de bronces (200m Estilo Libre, 50m Mariposa y 100m Estilo Libre).

“Es el logro más grande mi vida, después de calificar a Juegos Olímpicos. El 100 libres fue lo único que pude haber mejorado, di todo, mi tiempo de 50 libres era top 16 mundial y lo bajé, aunque me ganaron, no puedo pedir más, la plata me supo a oro”, comentó la nadadora al ser entrevistada una vez que culminó su participación en la justa colombiana.

Así, Ibañez es la atleta que más medallas obtuvo en natación y hasta hoy de todos los deportes en la justa centroamericana.

LILIANA EN CENTROAMERICANOS

Edición – Oro – Plata – Bronce – Total

Cartagena 2006 – 0 – 1 – 0 – 1

Mayagüez 2010 – 1 – 1 – 1 – 3

Veracruz 2014 – 2 – 1 – 1 – 4

Barranquilla 2018 – 5 – 1 – 3 – 9

Total Medallas – 8 – 4 – 5 – 17

jla