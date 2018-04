El Gordo y la Flaca"

Lili Estefan denuncia que circulan en la red fotos de ella al desnudo

Lili Estefan hizo la denuncia durante una de las transmisiones del programa "El Gordo y la Flaca"

REDACCIÓN 12/04/2018 09:51 p.m.

Lili Estefan quiso ser la primera en alertar a los televidentes de lo que estaba ocurriendo (FOTO TOMADA DE WEB)

La propia Lili Estefan hizo la denuncia en el programa "El Gordo y La Flaca" de la posibilidad de que haya fotos de ella al desnudo circulando en la red, por lo menos así se lo anunciaron.

De acuerdo con Diario de NY, Lili junto a Carlos Calderón, compartió que estando de vacaciones recibió un mensaje y un link que decía que allí había publicadas fotos de ella desnuda. Alarmada, pensó por unos segundos qué hacer, hasta que decidió averiguar antes de abrir.

La Flaca descubrió que estaba siendo víctima de un hacker. Si ella abría el link, el hacker podía tener acceso libre a todo el contenido de su celular. Por eso, Lili les aconsejó a los televidentes que cuando reciban un mensaje de este tipo, tenían que tienen eliminar el link sin abrirlo.

Por supuesto, Carlos Calderón no perdió la oportunidad de preguntarle si en verdad hay fotos de ella desnuda... Lili primero se quedó pensando y luego dijo que "creía" que no, pero que si alguien tenía fotos de ella así que se las mandaras directamente pero no por un link.

nl

