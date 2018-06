Gal Gadot

Estas son las primeras imágenes de la secuela de "Wonder Woman"

El título oficial de la secuela de "Wonder Woman" ya fue confirmado, así como el regreso inesperado de uno de los personajes

REDACCIÓN 14/06/2018 08:36 p.m.

La película dirigida por Patti Jenkins, "Wonder Woman", sacó a la luz las primeras imágenes de su secuela (FOTO TOMADA DE WEB9

¡Alerta de spoilers!

La cinta de "Wonder Woman" volverá a la pantalla grande en 2019 y, durante las primeras etapas del rodaje, se han publicado las primeras imágenes de la secuela de la heroína de DC. Por lo que sabemos hasta el momento, Patty Jenkins volverá a dirigir la producción que será protagonizada, una vez más, por Gal Gadot.

De acuerdo con Hipertextual, la nueva trama de la superheroína Diana de Temiscira estará ambientada en los años 80 y el título oficial de la secuela será "Wonder Woman 1984". En la primera imagen de la película podemos ver el reflejo de Gal Gadot en unos televisores que muestran la estética retro de esta década.

La segunda imagen en realidad es un spoiler sobre la continuación de "Wonder Woman" que supone el regreso de un personaje que creíamos muerto en la primera entrega. No, no se trata del malvado Dios Ares, sino del amor de Diana, Steve Trevor, interpretado por Chris Pine.

nl

LEA TAMBIEN Paola Rojas rompe el silencio y habla del video sexual de Zague Después de días de silencio, la periodista Paola Rojas expresó su opinión sobre el presunto video sexual de su esposo Zague

LEA TAMBIEN Fans enfurecidos amenazan de muerte a directores de "Avengers: Infinity War" Los fans de "Avengers: Infinity War", se decepcionaron porque su ídolo no formó parte de la cinta y lanzaron amenazas de muerte

LEA TAMBIEN Ella es Mollie Gould, el nuevo amor de Luis Miguel Captan a Luis Miguel y a su nueva conquista en medio de una cena romántica, se especula que es el nuevo amor del cantante

LEA TAMBIEN Vestimenta de Maluma provoca guerra de memes en redes Compararon la ropa de Maluma con uniforme de secundaria pública, del Conalep y hasta de trabajador del IMSS