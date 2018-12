Lidia Ávila rompe el silencio y revela si le fue infiel a su esposo con Miguel Islas

REDACCIÓN 30/11/2018 09:19 p.m.

Lidia Ávila estuvo a punto de perderlo todo luego de que se rumorara que engañaba a su esposo con su compañero del 90´s Pop Tour, Miguel Islas.

De acuerdo con Grupo Fórmula, ante dicho rumor, la cantante quien está casada con Isaac De Hita, el padre de sus dos hijos, dio su versión a Ventaneando sobre las especulaciones en torno a la supuesta infidelidad:





"A los (integrantes de) OV7, durante veinte años de carrera, nos han golpeado de diferentes manera y nos reímos, la verdad; es que lo que ha salido últimamente no nos causa más que risa y más viniendo del medio donde viene, nos han escrito mil veces mentiras, no es la primera vez, a Mariana, al ´Chivo´, a Ari, a la ´Güera´, a mí, al ´Negrito´ y a la ´Mulata´ que no están aquí y bueno, pues como OV7 ¿qué te digo? estamos felices..." manifestó Lidia.

En este contexto, otra integrante de OV7, Mariana Ochoa, luego de divorciarse del padre de sus hijos, Patricio de la Peña, la cantante trabaja en varios proyectos, además de alimentar su canal de YouTube con el cual ha conseguido varios suscriptores.

