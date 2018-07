MILLONARIOS

Los líderes mundiales con más dinero y su valor neto

Muchos de los líderes más ricos del mundo son monarcas y varios provienen de naciones productoras de petróleo.

REDACCIÓN 29/06/2018 07:44 p.m.

Los 15 líderes con más dinero (Foto. tomada de la web)

No es sorprendente que muchos líderes mundiales sean increíblemente ricos. Algunos nacen así. Algunos lo ganan. Algunos lo roban. Muchos de los líderes más ricos del mundo son monarcas y varios provienen de naciones productoras de petróleo.

Clasificarlos por valor neto no es fácil. La mayoría no publica los estados financieros, por lo que nos quedamos adivinando. Nuestra lista se basa en los números recopilados por la revista Forbes y otras fuentes como agencias informativas.

¿Trabajas el 1 de julio? Esto es lo que tienes que saber

Al final del día, todas las personas en nuestra lista tienen una riqueza considerable, demostrando una vez más que es bueno ser el rey (o la reina).

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Hay un gran debate sobre cuánto vale el presidente ruso, Vladimir Putin. Las estimaciones oscilan entre los 40 y los 200 mil millones de dólares, si los rumores sobre su participación en varias compañías rusas son ciertos. Putin, sin embargo, lo niega. "Es solo charla, tonterías, nada de qué hablar", le dijo a la AP. "Lo sacaron de sus narices y lo untaron en sus pedazos de papel".

Hassanal Bolkiah, Sultán de Brunei

Hassanal Bolkiah es el Sultán de Brunei y su primer ministro. Ha gobernado este pequeño estado en el sudeste asiático desde 1967. Se dice que su patrimonio neto ronda los US $ 20 mil millones.

Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Abu Dhabi

Otro líder de Medio Oriente para hacer la lista es Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y el gobernante de Abu Dhabi. En el poder desde 2004, su fortuna se estima en US $ 23 mil millones.

Hans-Adam II, Príncipe de Liechtenstein

Hans-Adam II es el pequeño jefe de estado de Liechtenstein. Forbes dice que vale aproximadamente 3.500 millones de dólares.

Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte

Las estimaciones sobre la riqueza de Kim Jong-un de Corea del Norte varían, pero se dice que tiene hasta 5.000 millones de dólares ocultos en cuentas bancarias secretas de todo el mundo.

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum es el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. Él es también el monarca constitucional de Dubai. Se dice que su patrimonio neto supera los 18 mil millones de dólares.

Sebastián Piñera, presidente de Chile

Sebastián Piñera es actualmente el presidente de Chile, pero solo hasta marzo ya que no se presentó a la reelección. Su fortuna se estima en US $ 2,8 mil millones.

Mohammed VI, rey de Marruecos

El rey de Marruecos, Mohammed VI, tiene un valor de alrededor de 5.700 millones de dólares. Él ha gobernado Marruecos desde 1999.

Bashar al-Assad, presidente de Siria

A pesar de la guerra civil en curso que está desgarrando a Siria, el presidente Bashar al-Assad se ha aferrado obstinadamente al poder. Se convirtió en presidente en 2000 después de la muerte de su padre. Las fuentes dicen que Assad ha amasado una fortuna personal de hasta US $ 1,5 mil millones.

Alberto II, Príncipe de Mónaco

El Príncipe Alberto II ha gobernado el Principado de Mónaco desde 2005. Su patrimonio neto se estima en mil millones de dólares, la mayoría de las propiedades de Mónaco y Francia.

Qaboos bin Said, Sultán de Omán

Qaboos bin Said, el Sultán de Omán, ha gobernado el estado árabe desde 1970 cuando derrocó a su padre en un golpe. Se estima que tiene un valor de US $ 700 millones.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha sido el presidente de la nación africana de Guinea Ecuatorial desde 1970. Según Forbes, tiene un valor de alrededor de 600 millones de dólares.

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán

Ilham Aliyev ha gobernado la ex república soviética de Azerbaiyán desde 2003. El líder autoritario tiene un valor de aproximadamente US $ 500 millones.

Elizabeth II, reina de Inglaterra

La Reina no solo está en nuestro dinero, ella tiene mucho de eso. Aunque recientemente se informó que las reservas de su hogar han bajado a alrededor de USD 1,6 millones, todavía vale alrededor de USD 550 millones.

Mswati III, King of Swaziland

Swaziland's King Mswati III has ruled the small African nation since 1986 when he became king at the tender age of 18. He's worth at least US$100 million and has 15 wives.

LEA TAMBIEN Inicia el contraataque: Canadá impone aranceles a EU Canadá respondió a los aranceles al acero y al aluminio de Estados Unidos prometiendo imponer medidas punitivas por más de 16,600 mdd canadiense