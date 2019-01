Alejandra Guzmán muestra su "nueva piel" y la comparan con el Guasón

REDACCIÓN 09/01/2019 01:51 p.m.

Alejandra Guzmán vuelve a ser blanco de críticas, la cantante de 50 años de edad compartió una fotografía en Instagram de su rostro y la compararon con el Guasón, no es la primera vez que la intérprete de "Eternamente bella" recibe mordaces comentarios.

De acuerdo con Publimetro, la Guzmán publicó una imagen que sorprendió a más de uno por el radical cambio de su apariencia, la foto fue titulada por la cantante como "Nueva piel", escribió la Guzmán acompañada de la foto.

"Mi Ale te ves bien diferente", "Toda cirujeada", "Cada vez te pareces al Guasón", "Lim may con esa operación de cara", "Me gustaba más la Alejandra de ayer, más interesante, más sensual, más Alejandra Guzmán... La actual muy plástica, este nuevo look a mi gusto no le va", fueron algunas de las críticas que recibió Alejandra Guzmán en la red social.

Y es que desde hace algunos meses sus seguidores le piden a la Guzmán que deje las cirugías y acepte su edad.

