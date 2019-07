Liam Payne posa totalmente desnudo y desata ola de fantasías en redes

No cabe duda que los ex integrantes de One Direction han madurado como los buenos vinos, cada día se ponen mejor. Pero Liam Payne esta robando la atención luego de que revelaran una candente fotografía en donde está posando totalmente desnudo.

De acuerdo con El Imparcial, el famoso fotógrafo Mert Alas fue quien publicó la foto de Liam Payne desnudo en su cuenta personal de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ?? @hugo_official #HUGOxLiamPayne Photography by @mertalas & @macpiggott Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 2 Jul, 2019 a las 9:59 PDT

Fuera de mi silla, escribió Mert al pie de la publicación en la que podemos ver claramente que Liam no lleva absolutamente ninguna prenda y deja ver parte de sus glúteos.

En la imagen se ve a Liam sentado en una silla al estilo de un director de cine, que lleva el nombre del fotógrafo, mientras posa sobre un balcón en Berlín. La instantánea ya suma más de 99 mil me gusta y sus fans se han encargado de llenar la caja de comentarios con halagos y una que otra traviesa fantasía que les provocó ver al ex One Direction como Dios lo trajo al mundo.

Ver esta publicación en Instagram get of my chair @liampayne ?? #berlin #comingsoon Una publicación compartida de Mert Alas (@mertalas) el 10 Jul, 2019 a las 8:01 PDT

BOTA: Liam Payne recria icônica foto de Kate Moss e reinventa o conceito de sua canção "Strip That Down". pic.twitter.com/y2P3f3aBPq — PopZone (@PopZonebr) July 10, 2019

No one:



Liam Payne: pic.twitter.com/aiDsLPIDMd — Gritil (@fa___ye) July 11, 2019

Liam Payne esta demasiado bueno que decirles ?? pic.twitter.com/ebrv9ldiNT — BrandHook (@chrisworthy99) July 10, 2019

