Liam Payne rompe el silencio sobre su separación de Cheryl Cole

El cantante Liam Payne habló sobre los rumores de separación entre él y su esposa Cheryl Cole

Liam Payne habla sobre el fuerte rumor de su separación de Cheryl Cole que abunda en la red, el cantante rompe el silencio y explica lo que realmente está pasando en su matrimonio.

De acuerdo con E news, Liam Payne detalló en una entrevista cómo va su relación con Cheryl Cole, la relación que tiene con su hijo y los planes a futuro que tiene con su familia.

"Lo más gracioso sucedió una semana antes de que nos casáramos. La próxima semana nos separaremos ", apuntó el Liam Payne a la revista británica ES, en la cual protagoniza la portada.

Sin embargo, el ex One Direction confesó que no necesariamente viven un cuento de hadas: "Y la cosa para mí es que solo me gusta pensar que estamos en el medio. Ya sabes, tenemos nuestras dificultades, por supuesto, no voy a sentarme aquí y decir que todo está absolutamente bien y elegante, porque por supuesto pasas por cosas diferentes, y esa es la relación. Pero los examinamos juntos como una familia y eso es lo más importante para mí".

Según Liam, una de las cosas que han jugado a su favor ha sido el que ambos se dediquen a la música y puedan comprender las exigencias que se desprenden de una carrera musical o las consecuencias más desagradables que acarrea.

Payne, de 24 años, y Cole, de 34, se vieron por primera vez cuando él audicionó para The X Factor en 2008, cuando era jueza en la competencia de canto de Reino Unido. Probó nuevamente en 2010 y eventualmente se convirtió en miembro de One Direction. Liam y Cheryl comenzaron a salir en 2015 y le dieron la bienvenida a su hijo, Bear, en marzo de 2017.

