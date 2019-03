Enigmáticas historias que dieron nombre a las calles de la Ciudad de México

REDACCIÓN 29/03/2019 08:00 p.m.

La Ciudad de México es tan enigmática como el nombre de sus calles; la mescolanza de pasado, presente, futuro, tradición, humor, leyenda, gastronomía y hasta tragedia, te envuelve en un viaje surrealista donde puedes pasar de estar en la calle Batalla de Naco (Álvaro Obregón, Iztapalapa) a la esquina de Tolstoi y Dante (Anzures, Miguel Hidalgo). La gran Tenochtitlán dejó atrás los palacios y abrió paso al caótico "desierto de asfalto" donde te puedes perder de forma literal o subjetiva entre sus calles.

La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas... La mirada recorre las calles como páginas escritas. Las ciudades invisibles de Italo Calvino

LOS DATOS

Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda son los usos y costumbres los que han dado origen a la nomenclatura de la ciudad.

Los pobladores que se asientan en alguna zona empiezan a nombrar sus calles de acuerdo a referencias comunes entre los vecinos e incluso mitos y leyendas que, con el paso del tiempo, se arraigan tanto que no queda más que oficializarlas. También, ante el crecimiento urbano, muchas calles adoptan el nombre de las más cercanas: Prolongación División del Norte, Ampliación Casas Alemán o Nueva Anzures.

Ante este crecimiento, lo que se busca es que las calles conserven la temática de la colonia inmediata. Por ejemplo, en la colonia Bosques las calles tienen nombres de árboles.

LA HISTORIA

Después de la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlán y con la instalación de la Colonia, se trazaron las primeras calles sobre las ruinas de la antigua ciudad, a partir de entonces ya figuraban los nombres de virreyes, nobles y santos en las principales calles de la que fue la mayor ciudad de la Nueva España. Pese a la colonización, muchas vías conservaron nombres en la lengua autóctona de los antiguos mexicanos: Huacalco, Tlatilco, Tlacoapan, por mencionar algunos, ésta última se trata de la hoy tan conocida calle de Tacuba.

Sin embargo, fue durante el mandato de Porfirio Díaz que se buscó implementar cierta modernización en la ciudad, y se dejó de lado la tradición que había prevalecido durante años. En 1899 se publicó Nomenclatura actual antigua de las calles de la ciudad de México que sirvió de registro de los cambios Con este nuevo sistema, se trazó una especie de cuadrícula sobre la ciudad asignando números y letras a las vías, de tal forma que los nombres cambiaron a calles Sur y Norte, y avenidas Oriente y Poniente acompañadas de su respectiva letra y número. Un ejemplo es Bucareli, avenida que con esta medida pasó a llamarse Calle Sur 10K y Buenavista, que pasó a ser Avenida Poniente 7J.

LOS INDESEABLES

Mientras que países como Rusia han borrado de sus calles la memoria de sus peores dictadores, en México se conserva a los "indeseables", aquellos personajes de la política que han manchado de sangre las mismas calles que ahora llevan sus nombres, tal es el caso de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; la propia Seduvi ha recibido la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cambiar la nomenclatura de las calles que llevan el nombre de algún personaje que por sus acciones se ha vuelto poco grato ante la opinión pública. Sin embargo, estas solicitudes no prosperan, pues el cambio de nombre de una calle implica para quienes en ella habitan, la actualización de documentos legales, tarjetas, identificaciones, etcétera.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS ENIGMÁTICAS HISTORIAS QUE HAN DADO NOMBRE A ALGUNAS DE LAS CALLES FAMOSAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

BARRANCA DEL MUERTO

El nombre de esta avenida hace alusión a una gran barranca que servía como uno de los afluentes principales del río Mixcoac, actualmente entubado como sus cuates Churubusco, Piedad, Consulado y Magdalena. Ya tenemos la barranca, pero... ¿y el muerto? Pues resulta que no son uno ni dos, sino un montón de muertitos. Este lugar fue utilizado como un tiradero de cadáveres producto de las batallas entre carrancistas y zapatistas. Seguro se esperaban algo menos tétrico, pero en este caso el nombre es bastante representativo del lugar.

AVENIDA DEL IMÁN

No creo que haya universitario de la UNAM que no haya filosofado sobre el imán al que hace referencia esta avenida en su camino desde el Metro. A eso súmenle que muchas veces el nombre de esta calle aparece escrito como del IMAN, así, en mayúsculas y sin acento. ¿No se les hace raro? La explicación está en el Instituto Nacional de Pediatría, el cual fue concebido con el nombre de Hospital Infantil de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), lo pueden constatar en Google Maps, vean en dónde desemboca esta avenida de nombre nada magnético.

PUENTE DE LA MORENA

El puente al que hace referencia esta calle era la principal vía de comunicación entre Mixcoac y Tacubaya. En las inmediaciones de este puente estaba la casa de La Morena, una mujer de la vida galante que, según cuentan las malas lenguas, prestaba sus servicios a la más alta alcurnia del gobierno de la Nueva España, virrey incluido. No se sabe a ciencia cierta si La Morena fue una o fueron varias —o si tenía sucursal en la Colonia del Valle—, pero su fama la ha mantenido presente hasta nuestros días.

MONEDA

Esta es una de las calles que más me gustan del Centro Histórico, probablemente por esa onda anacrónica que le dan los edificios y las cúpulas que la rodean. En el espacio que hoy ocupa el Museo Nacional de las Culturas y que originalmente fue una de las casas de Moctezuma, se estableció la primera casa de moneda de América por ahí de 1570. Antes de llamarse Moneda, la calle se llamó Arzobispado y antes de eso se llamó Martín López, en honor al carpintero del rumbo.

CAMARONES

Por ahí del siglo XVIII había un poblado en las inmediaciones de Azcapotzalco conocido como Camarones. Este pequeño asentamiento estaba en uno de los caminos reales —hoy Calzada Camarones— que comunicaban con la Ciudad de México. Bordeando este camino se encontraba uno de los afluentes del río Consulado, mismo que estaba habitado ni más ni menos que por... ¡acociles! Y bueno, confundir un acocil con un camarón es algo que a todos nos puede pasar alguna vez en la vida.

CALZADA DE LOS MISTERIOS

¿Puede haber una avenida con nombre más críptico? Aunque muchos podrían pensar que el nombre se debe a una serie de eventos extraños que sucedieron a los alrededores de este lugar, la verdad es bastante menos misteriosa. La calzada que conecta Paseo de la Reforma con La Villa data de tiempos prehispánicos, pero no fue hasta el siglo XVII que se levantaron quince monumentos, representando los quince misterios del rosario católico.

DULCE OLIVIA

Olivia de Havilland tiene actualmente 102 años de edad y es la única sobreviviente del elenco de la cinta de los años 30, "Lo que el viento se llevó". Entre la cantidad de admiradores que tenía Havilland, había uno que otro personaje famoso como el mismísimo Emilio "El Indio" Fernández, los que conocen bien Coyoacán ya empezarán a atar cabos. Un buen día, Emilio, con la decisión que siempre lo caracterizó, cerró una calle de Coyoacán que pasaba por su propiedad. Ernesto Uruchurtu, regente en turno del entonces Distrito Federal, se interpuso al capricho del actor y lo obligó a abrir la calle nuevamente. Emilio accedió, pero no sin antes acordar que le dedicaría la calle —que seguía considerando parte de su propiedad— a su gran amor, Olivia.

Cabe mencionar que el amor de Emilio por Olivia de Havilland no era totalmente platónico. Ambos mantuvieron una relación epistolar mediada por el traductor y guionista, Michael Goodrich. En medio del ir y venir de cartas, Olivia se enamoró. El pequeño detalle es que se enamoró de Michael, con quien eventualmente se casó y tuvo un hijo. ¿Sabrá la actriz británico-estadunidense que, a pesar del despecho, su ex enamorado le dedicó una de las calles más bonitas de Coyoacán?

PILARES

La Colonia del Valle era un lugar de grandes haciendas y ranchos antes de su fraccionamiento. Uno de los caminos principales que comunicaba estos ranchos pasaba frente a la finca de Los Pilares —así se le conocía por los pilares blancos que se podían ver desde el camino. Eventualmente, dicho camino se quedó con el nombre y del rancho no quedó más que el recuerdo. San Borja y Amores son otras de las calles que heredaron los nombres de los ranchos que las precedieron, mientras que calles como Moras, Capulín y Tejocotes hacen alusión a los productos principales de las antiguas fincas.

XOLA

No, Xola no quiere decir palmera en náhuatl ni mucho menos. Al igual que la Colonia del Valle, esta zona de la ciudad estaba dominada por ejidos y ranchos hasta principios del siglo XX. Dos de los ranchos más importantes eran el de los Nápoles y el de los Sola. Por razones hasta ahora incomprensibles, el apellido de la familia Sola fue poco a poco mutando hacia Shola y cuando se hizo el trazo urbano, los representantes del gobierno decidieron que el nombre tenía más "onda" si lo escribían con una equis. Así que no todo lo que empieza con equis tiene que tener raíces prehispánicas.

DONCELES

La famosa calle de los libros en el Centro Histórico es también una de las más antiguas de la Ciudad. Se dice que esta calle fue habitada por familias de alta alcurnia durante la época de la colonia y que era la pasarela de la "chaviza fresa" de la época. Ahora, si tenemos en cuenta que donceles es el plural de doncel, que a su vez es el masculino de doncella, todo empieza a tener sentido.

nl

LEA TAMBIEN Aterradores relatos: Las leyendas ocultas de la Ciudad de México La Ciudad de México guarda aterradores relatos que con el tiempo se han vuelto leyendas que forman parte del folclore popular

LEA TAMBIEN Condenadas a la censura: Las campañas de moda más polémicas de la historia Con el fin de atraer la atención del público, firmas líderes en la industria de la moda, han trasgredido normas sociales con campañas e imágenes sexualmente explicitas

LEA TAMBIEN ¿Muerte natural, complot o negligencia?: Famosos que perdieron la vida en circunstancias extrañas Hasta la fecha sigue siendo un misterio las circunstancias en que murieron estos famosos del cine y de la música