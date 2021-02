Celebran empresarios legalidad de empresas de transporte que operan con plataformas digitales

Los taxistas son necesarios aquí y en cualquier parte del mundo, son parte de la sociedad y deben de seguir funcionando, hay para todos, hay ciudades del mundo donde conviven hasta cinco o siete formas diferentes de transporte en varias plataformas no solo Uber, así que Cancún no podía ser la excepción, Cancún es una ciudad moderna con más de un millón de habitantes, con un flujo impresionante de turistas, de 4 millones de turistas al año, en el cual era impensable que no tuviéramos la modernidad que significa una plataforma como Uber”, dijo el presidente de la AMAV.