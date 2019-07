Detienen a Yanet García en el aeropuerto por llevar esto en su maleta

La "sexy chica del clima", Yanet García, acudió a España para promocionar la película española "Bellezonismo" donde ella actúa como protagónica y fue producida por Jordi Arencón.

De acuerdo a El Diario de Coahuila, Yanet García acudió al país ibérico junto con su novio estadunidense Lewi Shoes con quien se paseó por Capadocia.

ESPOSA DEL PRÍNCIPE CARLOS, CAMILA PARKER A PUNTO DE MORIR EN HELICÓPTERO

Al parecer antes de abordar el avión Yanet García compró un jamón serrano para degustar con sus amigos ya en México, sin embargo, esta compra le causó estragos.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la chica fue detenida por las autoridades de la aduana debido al producto perecedero que tenía en su equipaje.

En su cuenta de Instagram la chica señaló.

En el aeropuerto de la Ciudad de México me quitaron el jamón serrano que les traje a todos, ¿por qué si solo era para compartir no era nada malo?.

AVRIL LAVIGNE LANZA "I FELL IN LOVE WITH THE DEVIL", UN OSCURO RETRATO DE SUS 6 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LYME

El viaje no tuvo el final más feliz ya que le quitaron su jamón serrano y es que ella tuvo que admitir que no conocía las restricciones para este y otro tipo de alimentos que no pueden ser llevados en aviones.

auc