Letras de canciones que fueron inspiradas por tragedias reales

REDACCIÓN 22/03/2019 09:49 p.m.

El oído humano no solo es sensible a los sonidos, también tiene una conexión directa con las emociones al igual que nuestros otros sentidos, es por ello que todo aquel que haya escuchado o sentido la vibración de alguna melodía, seguro ha experimentado algún sentimiento: placer, felicidad, desolación o añoranza. Estas emociones además de estar ligadas con nuestros propios recuerdos, también guardan una fuerte conexión con las historias que encierran sus letras, las cuales pueden estar llenas de júbilo o inundadas de las peores tragedias.

Los cantantes como cualquier otro artista, echan mano de sus personajes o creaciones para liberar emociones, su trabajo les sirve de catarsis, cuentan una y otra vez las tragedias propias o de la vida misma, relatos de amigos, de fans, temas sociales, incuso hasta hechos que han marcado la historia de la humanidad.

Siendo la música una forma de expresión, es natural que quienes escriben las canciones, transformen sus pensamientos más íntimos en música.

En este listado se encuentran canciones de varios géneros, sin embargo, lo que tienen en común, es la tragedia que esconden sus letras.

ERIC CLAPTON – "TEARS IN HEAVEN"

El 20 de marzo de 1991, el hijo de 4 años de Eric Clapton, Conor Clapton, cayó del piso 53 de un edificio en Manhattan, Nueva York. Nueve meses después de la dolorosa pérdida, el ex vocalista de Cream compuso esta canción que se convirtió de inmediato en su mayor éxito como solista. Existe otra balada del artista llamada "Circus Left Town", que Clapton que compuso sobre el último día que pasó con su hijo.

SODA STEREO – "TÉ PARA TRES"

Una conocidísima canción de Soda Stereo, de las pocas que tienen un significado directo. La letra cuenta el momento en que Gustavo Cerati se entera con su madre Lilian que su padre, Juan José, padece un cáncer terminal. "Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos", dijo en su momento Lilian mientras contaba que recibieron la noticia tomando el té.

BLINK 182 – "ADAM'S SONG'

La famosa canción de Blink 182 se compuso basada en la nota de suicidio que un chico le envió al grupo. El niño finalmente no se quitó la vida y los miembros de la banda adaptaron la letra a la soledad que se siente cuando se está de gira. La tragedia vino cuando se encontró evidencia de que un estudiante que presenció la masacre del Columbine High School se ahorcó luego de escuchar la canción. Se dice que el joven estaba obsesionado con la letra.

RIHANNA – "MAN DOWN"

El 22 de junio de 2009 el rapero Chris Brown fue hallado culpable de los delitos de violencia doméstica luego de que se comprobó que le había dado una terrible golpiza a su pareja, la cantante Rihanna. Al siguiente año Rihanna lanzó "Man Down", una metáfora contra el abuso sexual y físico que narra la historia de una chica que busca a su abusador y lo mata. Ella se refirió a la canción: "Fui abusada en el pasado y no me ves corriendo a matar gente en mi tiempo libre, solo quiero que las chicas sean cuidadosas."

TITO NIEVES – "FABRICANDO FANTASÍAS"

Probablemente "Fabricando fantasías" sea una de las canciones de salsa más sentidas de la historia. Cualquiera podría pensar que Tito Nieves se la compuso a una mujer que lo dejó, e incluso ese uso se le ha dado, sin embargo, la verdad es que el salsero se la compuso a su hijo Ommy, quien murió el 31 de marzo de 2004 debido a una larga batalla contra el cáncer de huesos. El título de la canción también fue el nombre del álbum que Tito lanzó en ese año y que le valió una nominación a los Grammy.

CAMILO SESTO - PERDÓNAME

Aunque la canción habla más del perdón que le pide un hombre a su pareja, en 1982 el compositor español le dedicó la canción a su madre. Durante el espectáculo el compositor no pudo contener las lágrimas y el público lo ovacionó de pie por el hermoso gesto. Es uno de los temas más importantes del español.

KORN - 'DADDY'

Para Jhonatan Davies, el vocalista líder de Korn, la famosa banda de Nu Metal, tocar 'Daddy' era una terapia para él y para el público. La escribió inspirado en el abuso sexual que sufrió desde niño por parte de un vecino, y se basa en la horrible sensación que tuvo cuando muchas veces les contó a sus papás y estos no le creyeron. Luego de tocarla "millones" de veces, un día Davies se volvió completamente loco en un show durante esa canción, fue cuando sus propios compañeros de banda escucharon la historia.

CELIA CRUZ - TE BUSCO

El escritor Víctor Víctor narra en su composición la historia de un amigo que perdió a su esposa. La mujer fue secuestrada y se perdió en la India y el hombre, desesperado por encontrar a su amor, la seguía buscando sin parar, así los años transcurrieran.

BLONDIE - ONE WAY, OR ANOTHER

Es una canción muy popular para el 'rock party', pero está inspirada el acoso real que sufrió Debbie Harry, vocalista de Blondie. La letra es realmente perturbadora cuando se toma en ese sentido. Ella dijo que de hecho fue abusada y que la horrible situación se convirtió en la canción, "Traté de inyectarle un poco de levedad para hacerla más llevadera, fue un mecanismo de supervivencia".

PEARL JAM - 'JEREMY'

Tal vez una de las letras más tristes de una de las bandas más emblemáticas del grunge. Cuenta la historia de Jeremy Wade Delle, quien en el 8 de enero de 1991, a los 16 años, se suicidó en frente de sus 30 compañeros de clase y su maestra. Al parecer Jeremy afrontaba problemas de matoneo y abandono y fue tal la impresión que causó en Eddie Vedder que lo inspiró a escribir esta canción cuyo coro traduce "Jeremy habló en clase hoy". El video es impresionante y narra la misma historia, fue uno de los primeros y únicos clips que hizo la banda en toda su historia. Fue prohibido en varios canales durante años.

LA OREJA DE VAN GOGH – JUEVES

El jueves 11 de marzo de 2004, siete bombas estallan en dos trenes en una estación de Madrid. Fueron en total 191 víctimas fatales del atentado terrorista. Esta canción cuenta la historia de una chica que toma diariamente el tren y se enamora de un chico pero no tiene el valor de hablarle hasta el jueves 11 de marzo, pero su amor no trasciende a las afueras del vagón puesto que atraviesan un túnel oscuro y todo se nubla, refiriéndose a la explosión de los atentados. Algunos portales en internet aseguran que la canción fue escrita basada en un diario que se encontró entre los escombros en el que narra la historia y la nota del día de los hechos estaba sin terminar.

FABULOSOS CADILLACS - BASTA DE LLAMARME ASÍ

Vicentico escribió esta canción a los 17 años, en 1985, en honor a su hermana Támara que murió por sobredosis de cocaína ese año. El cantante contó la historia en el concierto que la banda brindó en el Estadio Obras Sanitarias en Argentina. "Ya voy a ir, voy a subir. Cuando me toque a mí".

JOY DIVISION - LOVE WILL TEAR US APART

Meses después del lanzamiento del sencillo Ian Curtis, líder de la banda de post-punk, se suicidó. El tema estaría basado en el matrimonio fallido de Ian Curtis con su esposa Deborah y retrataría los profundos cuadros de depresión por los que pasaba el cantante y poeta británico.

MECANO - CRUZ DE NAVAJAS

La canción habla sobre la infidelidad. Cuenta la historia de una pareja que había caído en la monotonía, el descuido y la falta de atención del uno por el otro. Ambos tenían la necesidad de llenar esos vacíos emocionales y su soledad así que salen en búsqueda de nuevas sensaciones. Mario encuentra a su esposa María infraganti mientras lo engañaba y el amante le da una apuñalada en el pecho matándolo instantáneamente. La mujer miente sobre la muerte de su esposo alegando que fue asaltado por dos drogadictos y estos le quitaron la vida.

MERCEDES SOSA - ALFONSINA Y EL MAR

La canción, escrita por Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa, narra la historia de la muerte de la poetisa Alfonsina Storni. El 23 de octubre de 1938, mientras se encontraba en Mar de Plata, la mujer decide quitarse la vida lanzándose desde una escollera a la Playa La Perla.

MANÁ - CUANDO LOS ÁNGELES LLORAN

Chico Mendes era un ecologista brasileño que protestaba pacíficamente en contra de la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. La canción cuenta la historia de su asesinato en 1988 y cómo defendió hasta la muerte la misión de su sindicato conformado por recolectores de caucho y conductores de camiones.

NIRVANA – POLLY

Kurt Cobain se inspiró para componer esta canción en una noticia que leyó en un diario sobre la violación de una niña en Tacoma, Washington. Lo más impactante de la composición es que el vocalista de Nirvana se puso en el papel del secuestrador de la niña. Fue publicada en el álbum Nevermind.

NINO BRAVO – LIBRE

Peter Fechter era un joven alemán de 18 años que había decidido cruzar el recién levantado muro de Berlín. Cuando escalaba, un disparo propinado por los guardias impactó en su espalda. El joven estuvo desangrándose durante una hora y a pesar de sus quejidos, nunca recibió ayuda de ningún tipo. Ninguno de los dos bandos quiso socorrerlo por temor a correr con la misma suerte. Fechter fue la primera y más significativa víctima que sirvió de inspiración para la canción Libre de Nino Bravo.

GREEN DAY - WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS

Billie Joe, vocalista de Green Day perdió a su padre cuando tenía 10 años. Durante el funeral no pudo resistir la tristeza y corrió hasta su casa para encerrarse en el armario. Cuando su madre fue a sacarlo lo único que Joe le dijo fue: "Wake Me Up When September Ends" (Despiérteme cuando termine septiembre).