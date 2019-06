Lety Calderón despotrica contra Peña Nieto por la forma en que terminó su matrimonio con "La Gaviota"

REDACCIÓN 14/06/2019 04:32 p.m.

Hace unas semanas, la actriz Leticia Calderón coincidió con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto en la boda de la hija de su ex pareja, el abogado Juan Collado. Ahí la actriz despotricó en contra del ex mandatario por la forma en que terminó su matrimonio con "La Gaviota".

De acuerdo con Quién, Lety reveló al programa de espectáculos "Suelta la Sopa" que no estuvo a favor de la manera en la que Peña Nieto concluyó su matrimonio de ocho años con la actriz Angélica Rivera.

Día de emotivos momentos. Corazón que seas muy feliz muchos años. Te queremos mucho, tus hermanos y yo?? pic.twitter.com/OjvK3p3ktI — Leticia Calderon (@letyca79) 19 de mayo de 2019

Respeto los tiempos de cada quien pero evidentemente comprenderán, a ver si no me meto en un problema, pero yo creo que hay que terminar las cosas bien para poder empezar una nueva relación y darle su lugar a cada una, sobre todo el respeto por los años que estuvo contigo.

Calderón fue clara en decir que respeta la vida de cada quien, pero "siempre tiene que imperar el respeto".

La prensa también aprovechó para preguntarle a Lety Calderón cómo fue el reencuentro que tuvo con la actual pareja de su ex marido, Yadhira Carrillo con quien en el pasado tuvo una relación complicada y tensa:

Nos saludamos en la iglesia, fue de ´hola, hola´, pero ella estaba de un lado y yo de otro, ella vino a saludarnos y ya se tuvo que ir a su lugar porque empezaba la misa, ya venía el papá con la novia.

