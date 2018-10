Todos están hablando del poema que Leonard Cohen le escribió a Kanye West antes de morir

REDACCIÓN 11/10/2018 05:38 p.m.

Leonard Cohen pasó sus últimos días escribiendo The Fame, un libro de poemas inéditos en el que resalta "Kanye West is not Picasso", un homenaje al rapero Kanye West en donde además menciona a Jay-Z.

De acuerdo con Silencio, el año pasado su Manager, Robert Kory habló acerca de este libro realizado en 2015.

Durante los últimos momentos de su vida, Leonard se concentró en completar este libro. La llama y como nuestra cultura amenaza su propia extinción era una preocupación central. Los que tuvimos el extraño privilegio de pasar tiempo con él durante este periodo vimos como la llama ardió brillante dentro suyo hasta el final. Este libro, terminado unos días antes de su muerte, revela toda la intensidad de su fuego interior", añadió.

Durante el mes pasado, Adam, hijo y productor del artista canadiense en su último disco, You Want It Darker (2016), anunció que estaba preparando un álbum póstumo de su padre, con la intención de lanzarlo el próximo año. "Creo que hay algunas nuevas canciones hermosas de Leonard Cohen que nadie escuchó y que en algún punto saldrán", explicó.

KANYE WEST NO ES PICASSO

Yo soy Picasso

Kanye West no es Edison

Yo soy Edison

Soy Tesla

Jay-Z no es el Dylan de nada

Yo soy el Dylan de algo

Soy el Kanye West de Kanye West

El Kanye West

Del gran falso cambio de la cultura de mierda

De una boutique a la otra

Soy Tesla

Soy su bobina

La bobina que hizo a la electricidad tan suave como una cama

Soy el Kanye West que Kanye West cree que es

Cuando empuja tu culo fuera del escenario

Yo soy el verdadero Kanye West

Ya no doy muchas vueltas

Nunca lo hice

Sólo salgo vivo después de una guerra

Y todavía no la hemos tenido

