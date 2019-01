León Larregui "explota" y cierra su Twitter, no le gustó su #10YearChallenge como vagabundo

REDACCIÓN 16/01/2019 08:36 p.m.

¡León Larregui "explotó"! El vocalista de Zoé cerró su cuenta de Twitter tras insultar a un tuitero que hizo una fotografía en tono de broma del reto viral #10yearChallenge, donde lo comparaba con un vagabundo.

De acuerdo con Chilango, para quienes no tengan claro en qué consiste el reto viral, en el #10yearChallenge, los usuarios de redes sociales comparten imágenes del cambio físico que han tenido en 10 años, es por eso que comparten imágenes del 2009 y 2019. En la comparación ficticia, aparece una foto real de Larregui como su antes y otra de un vagabundo como su después.

El cantante no aguantó la broma, insultó al usuario y borró su cuenta de Twitter antes de enfrentarse a la polémica.

"Chavito fucking idiot... por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú... no me molesta que me compares con un homeless me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú..." escribió León Larregui.

ESTA FUE LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TWITTER ANTE EL BERRINCHE DE LEÓN LARREGUI:

Jajajaja te mamaste jajajajajaja aguanta león es solo carrilla — Alex Félix Gallardo (@alexcorpem) 16 de enero de 2019

León Larregui es esa persona que lanza la piedra y después esconde la mano. pic.twitter.com/DYhfdWfpmq — Augusto Núñez (@augustodrst) 16 de enero de 2019

Antonio Attolini y León Larregui cerraron sospechosamente su tuiter casi al mismo tiempo, como Clark Kent cuando mataron a Superman. — El Diablo Cojuelo (@MrNadrak) 16 de enero de 2019

pobre leon larregui que ya borró su cuenta de twitter y pobres de nosotros que ya no nos reiremos de sus tweets. — andrea (@andreaespg) 16 de enero de 2019

