Espectáculos

Lenny Kravitz augura larga vida al rock and roll en México

El cantante Lenny Kravitz cedió una rueda de prensa y sostuvo que el rock sigue más vivo que nunca y seguirá siendo la fuerza dominante en la música

REDACCIÓN 12/04/2018 10:48 a.m.

El cantautor estuvo a cargo de la composición, los arreglos musicales y la producción de ese material discográfico que fue grabado en París y Bahamas. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de ayer el cantante Lenny Kravitz llegó a la CDMX para dar una de las tres presentaciones que tiene programadas en el país y concedió una rueda de prensa donde aseguró que el augura larga vida al rock and roll en México.

Aunque hace 23 años Lenny Kravitz afirmó en una canción que "el rock estaba muerto", para el astro estadounidense, el género sigue más vivo que nunca y seguirá siendo la fuerza dominante en la música, de acuerdo a Publimetro.

"El rock no está muriendo ni está en vías de extinción (...). Hay mucha música que recibe más promoción, y que es programada en la radio más que el rock, pero puedo decir que hay muchas vertientes", dijo Kravitz este miércoles en una rueda de prensa en Ciudad de México.

"Hay que considerar que todo viene en ciclos, hay algunas cosas que se repiten (...). Hay ritmos como el pop, el hip hop y la música electrónica, pero el rock sigue estando presente", explicó el cantante y guitarrista Lenny Kravitz¬† de 53 años.

La canción "Rock and Roll is Dead" (el Rock and Roll está muerto) fue uno de los sencillos que se desprendieron de su cuarto álbum de estudio, "Circus", lanzado en 1995.

Un buen ejemplo de ese poderío que posee el rock and roll es el nuevo álbum que Kravitz lanzará el 22 de agosto próximo, "Black And White America", al que él mismo ha señalado como "un poderoso álbum de funk rock".

El cantautor estuvo a cargo de la composición, los arreglos musicales y la producción de ese material discográfico que fue grabado en París y Bahamas.

POSITIVO ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

De regreso en la capital mexicana, después de 13 años desde su memorable presentación en el Estadio Azteca, el estadounidense habló de la revolución que han provocado las nuevas tecnologías en la industria musical.

5:25 p.m. Reflection. Una publicación compartida de Lenny Kravitz (@lennykravitz) el 27 Feb, 2018 a las 2:29 PST

"¿Quién puede saber lo que sucederá en una década más? Pero de lo que sí estoy seguro es de que habrá cambios drásticos que harán que los músicos, los artistas, estén más cerca de la gente", apuntó.

Dijo que un ejemplo de las ventajas que ha tenido la tecnología en la música es toda esa camada de intérpretes que actualmente gozan de gran popularidad, como el astro canadiense Justin Bieber, surgidos de plataformas en línea.

"La industria de la música, con toda seguridad, será muy diferente que donde yo comencé hace 30 años", concluyó.

Lenny Kravitz arrancará su gira "Raise Vibration World Tour" el viernes en Ciudad de México, donde espera reunir a 20.000 personas. Hasta el momento tiene programado un centenar de presentaciones por varios continentes, incluida América Latina, a donde volvería a finales de 2018.

auc

LEA TAMBIEN La Bebeshita insinúa que Gomita es una "ratera" La Bebeshita volvió a revivir el rumor que señalaba a Gomita como la supuesta ratera del anillo de Cecilia Galliano

LEA TAMBIEN Lo rechazó por ser hombre, él cambió de sexo y ahora son pareja La relación de estos dos jóvenes saltó a las redes luego de conocer su historia, nadie podía creer que esa bella mujer antes fue un hombre

LEA TAMBIEN ¡Increíble pero cierto! Estas colonias de la CDMX fueron construidas sobre panteones ¿Alguna vez te has preguntado si el lugar donde vives fue un panteón?, en la CDMX existen 3 colonias que antes fueron campo santo