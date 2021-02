Lenguaje en temas energéticos, nuevo “muro” en TLCAN

Una nueva trabaja en la renegociación del TLCAN entre México y Estados Unidos es el lenguaje propuesto por el gobierno de Donald Trump para la redacción del acuerdo comercial relativo a las restricciones sobre cómo un gobierno puede tratar a empresas extranjeras que buscan explotar petróleo en el país.

Ello se suma a la petición del equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar el capítulo energético, que dividió a la delegación mexicana por un lado a Jesús Seade, del equipo de transición, y por otro Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, respectivamente. El tema fue fue descartado por el representante comercial de Trump, Robert Lighthizer.

Con ello, las posibilidades de un acuerdo rápido entre México y Estados Unidos disminuyeron, debido a que surgieron desacuerdos sobre energía y persistió el conflicto en torno al contenido regional en autos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El pasado miércoles, 22 de agosto, Jesús Seade, designado como jefe de Negociación del TLCAN por el presidente electo, AMLO, se reunió con Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, donde a petición del próximo gobierno mexicano se tocó el tema energético, del cual no salió bien librado.

De acuerdo con lo reportado por funcionarios estadounidenses, Seade planteó a Lighthizer la propuesta del presidente electo, de eliminar el capítulo energético, ante lo que directa y secamente le respondió: "Don´t fuck me", que se podría traducir libremente cómo "No me jodas", reseña la columna de Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente personal".

Negociaciones siguen en marcha

El jueves por la noche, Seade rechazó la idea de que la energía haya pasado a ser un tema controvertido, pero dijo que se deben hacer ajustes en el lenguaje del acuerdo del TLCAN para que refleje la soberanía y los derechos sobre los hidrocarburos de México de una manera que no sea confusa.

"No se trata de no tocar la reforma energética, sino de tocarla de la manera correcta. EU ha tenido esto redactado hasta la última coma por algún tiempo, por lo que, si se cambia una coma individual, entonces debe discutirse. Pero lo estamos discutiendo, y esto va a salir bien" dijo Seade en la Ciudad de México el jueves por la noche.

Las negociaciones del TLCAN están a punto de extenderse a la próxima semana, lo que presiona la meta de alcanzar un acuerdo antes de fin de mes, mientras Estados Unidos y México resuelven sus problemas antes de que Canadá se reintegre a las negociaciones.

Mientras el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está oficialmente a cargo de la negociación, cualquier acuerdo del TLCAN necesitará el apoyo de AMLO porque requiere de la aprobación del Senado mexicano controlado por sus aliados, y le corresponderá a su gobierno implementarlo.

