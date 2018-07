Lele Pons "destroza" su auto en reto "kiki challenge"

REDACCIÓN 30/07/2018 11:21 a.m.

La joven Lele Pons causó polémica en redes sociales al unirse al reto "kiki challenge", sin embargo para ella terminó de forma trágica.

Recordemos que desde hace unas semanas el famoso reto se hizo famoso en redes sociales despues de que cantantes y actores se unieran para lograrlo.

En México es conocido como "chona challenge", "in my feelings challenges", "kiki challenge".

En el video se ve a la guapa influencer venezolana no quiso quedarse atrás y cumplió el reto pero algo le salió mal.

Actualmente Lele Pons cuenta con 25.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde constantemente muestra videos cómicos.

Pero "in my feelings challenges" rebasó todo, pues Lele Pons decidió bajar de su auto para realizar el reto pero no contaba con que el chofer también saldría del coche, lo cual terminó muy mal.

Usuarios de redes sociales señalaron que se trataba de un montaje, pues no creían que su auto hubiera sido destruido.

