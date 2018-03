AUDITORÍA

ASF denunció a "Layin", el edil que "robó poquito", por presunto desvío de 12 mdp

ASF denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad a Hilario Ramírez Villanueva, "Layin", ex alcalde de San Blas, por un presunto desvío

Ciudad de México (La Silla Rota).- La Auditoría Superior de Nayarit denunció este día ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad a Hilario Ramírez Villanueva, "Layin", ex alcalde de San Blas, por un presunto desvío millonario, en 2016.

De acuerdo con medios locales, la Auditoría Superior denunció que derivado de la venta de la aeropista del municipio nayarita, Ramírez Villanueva, mejor conocido como "Layin", habría desviado 12 millones de pesos.

Los recursos de la venta del terreno de 45 mil 922 metros cuadrados, ubicado en las calles Díaz Ordaz y Zacatecas, ni siquiera habrían ingresado a las arcas del ayuntamiento, explicó la Auditoría Superior.

La misma escritura hace constar que un cheque de la institución financiera Banamex, por 12 millones, fue pagado por un particular, sin que haya registro de que esa cantidad haya ingresado a las arcas del Ayuntamiento, según fue posible determinar en la auditoría practicada a esa administración.

La denuncia por parte de la dirección jurídica dela Auditoría Superior se realizó este lunes pero se sabe que ya existía una denuncia previa de un grupo de cuatro regidores ante la Fiscalía, por el mismo delito, y ahora se integra esta nueva denuncia penal.

Sobre los hechos se sabe que desde 2015 comienzan los primeros trámites administrativos para la venta de este terreno, posteriormente se lleva a cabo el avalúo en 2016 (avalado entonces por el cabildo) y todo parece indicar que inmediatamente pasado el proceso electoral se lleva a cabo la compra-venta con un notario público de nombre Alonso González, firmando como testigos

"Layín" y su síndico y tesorero

Héctor Manuel Benítez, encargado de la ASEN, precisó que las motivaciones argumentadas ante el cabildo para aprobar el avalúo y venta del inmueble "tenían que ver con el pago de laudos, prestaciones laborales de trabajadores y las deudas atrasadas y anteriores del propio ayuntamiento".

La votación fue de 11 a favor y dos en contra y se omitieron algunos procedimientos de ley como la subasta y también el rigor del avalúo que había sido catastral y no comercial, emitido por una institución avalada por la ley y que fue realizado por un técnico.

No hay documentos que acrediten que ese dinero haya ingresado a las arcas municipales ni que haya sido utilizado para el pago. Hasta este momento se desconoce el destino de estos 12 millones, cheque girado por un particular, pues nunca ingresaron a las arcas municipales.

¿Quién es Layin?

El alcalde que se hizo famoso por reconocer que "sí robó, pero poquito" y por sus derroches en fiestas y ferias, entre otros escándalos, se registró el 6 de febrero del 2017 ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) como aspirante independiente a la gubernatura de Nayarit.

Durante su administración, Ramírez Villanueva ha protagonizado varios escándalos, desde levantarle el vestido a una mujer que bailaba con él, gastar millones de pesos en los festejos de su cumpleaños y regalar dinero a quienes se encontraban en las fiestas y ferias de los municipios a las que acudía.

El último de sus regalos fue el automóvil que le obsequió a Rubí Ibarra García, quien se hizo famosa en redes sociales por la invitación que hicieron sus padres a sus XV años, celebrados el pasado diciembre en La Joya, San Luis Potosí.

El Órgano de Fiscalización Superior mantiene investigaciones por presuntas desviaciones de recursos en el Ayuntamiento de San Blas durante el Gobierno de Hilario Ramírez cuando aún era integrante del Acción Nacional (2008-2011).

