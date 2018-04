Una versión del secuestro

Luego de 15 años Laura Zapata revela la oscura verdad detrás de su secuestro

Laura Zapata confesó "el infierno" que vivieron ella y su hermana Ernestina Sodi durante su secuestro y las consecuencias que trajo a su familia

Laura Zapata le relató a Adela Micha lo que pocos saben sobre el fatídico día en que fue secuestrada junto con su hermana Ernestina Sodi (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace 15 años, Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, vivieron uno de los momentos más amargos, ambas fueron secuestradas al salir del teatro San Rafael, lugar donde se presentaba la obra de teatro "La casa de Bernarda Alba" en la que participaba Zapata, quien recientemente reveló la oscura verdad detrás de su cautiverio.

De acuerdo con La Saga, el secuestro de las hermanas de Thalía, se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2002. Laura Zapata salió a los dieciocho días, pero su hermana Ernestina estuvo dieciséis días más con los secuestradores.

Hace un par de días, Laura fue invitada al programa de Adela Micha, donde reveló toda la oscura verdad sobre su secuestro, el cual, aseguró, fracturó a su familia y provocó un evidente distanciamiento con sus hermanas.

Laura Zapata confesó que sus secuestradores "la estaban cazando", por sus participaciones en el teatro, por desgracia la capturaron junto con su hermana, a quien tuvieron 45 días secuestrada.

De acuerdo a la versión de la actriz, el principal problema se suscitó cuando Zapata fue liberada antes que Ernestina. Sin embargo, lo que pocos saben es que la liberaron porque nadie dio un solo peso por ella.

Los secuestradores hablaron con el ex marido de Zapata, quien al no responder ocasionó que la liberaran para que fuera ella quien negociara la liberación de su hermana.

"Mi hermana estuvo 17 días más, pero afortunadamente pude rescatarla. Yo salí primero, pero no para agarrar a mis hijitos y salirme del país, salí para negociar la liberación de mi hermana".

Yo fui en este evento víctima y negociadora, no sabes qué es peor si estar en cautiverio o negociar por la vida de alguien que amas y escuchar a un tipo que dice ´yo estaba jurado pero ahorita que ya no lo estoy me voy a emborrachar y le voy a volar la cabeza a tu hermana y tú vas a ori porque tú no has conseguido mi dinero´, relató Zapata.

Una vez fuera de las manos de sus secuestradores, Laura Zapata trabajó en coordinación con la Agencia Federal de Investigaciones, para poder capturar a sus secuestradores, por lo que nunca pensó escapar del país.

ESTA FUE LA REACCIÓN DE LAURA ZAPATA Y THALÍA AL VERSE EN EL CUMPLEAÑOS DE SU ABUELITA

Para los secuestradores, Ernestina Sodi representaba su carta fuerte ya que Thalía sería quien pagó una fuerte suma para que liberaran a su hermana. Tiempo después Ernestina hizo responsable a Laura Zapata de su secuestro en un libro titulado "Líbranos del Mal".

"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hace una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público".

Cada quien pasa su evento de acuerdo a su filosofía, a su fe y a lo que es, luego ella (Ernestina) con su libro, un pasquín digo yo; trata de hacer un escándalo para vender su pasquín y la gente que le ayudó le dijo ´oye hay que hacer un escándalo y decir que Laura Zapata es una de las secuestradoras, la que organizó, la que planeó el secuestro´. Después de una cosa de estas las cosas se fracturan para siempre, confesó Laura a Adela Micha.

Por último la actriz dijo estar a favor de la pena de muerte: "Yo si votaría por la pena de muerte, ¿para qué los queremos y los mantenemos?", dijo Zapata refiriéndose a sus secuestradores y otros delincuentes.

