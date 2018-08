Galilea Montijo seduce con atrevido vestido

REDACCIÓN 09/08/2018 03:11 p.m.

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, consintió una vez más a sus seguidores de Instagram con una publicación donde sedujo a sus seguidores con un atrevido vestido.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en la foto Montijo dejó claro que no se esfuerza mucho en derrochar sensualidad, pues hasta el momento suma más de 83 mil "Me gusta".

Feliz semana ?? #lookdehoy @latingal_boutique #arribalasbolas?? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 6 Ago, 2018 a las 10:31 PDT

Recientemente, Galilea Montijo visitó Miami, desde donde compartió varias imágenes de su estancia, así como varias fotos de los looks que usó en estos días de verano.

Blanco y Negro ?? #lookdehoy @latingal_boutique Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 8 Ago, 2018 a las 9:30 PDT

???? #lookdehoy @latingal_boutique ?? Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 7 Ago, 2018 a las 9:23 PDT

