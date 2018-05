Espectáculos

Laura G llora en programa en vivo, la obligaron a cumplir reto

La conductora Laura G fue obligada a pagar un reto que se rehusó cumplir debido a sus creencias

REDACCIÓN 16/05/2018 02:18 p.m.

Entre lágrimas, la conductora cumplió un reto que se rehusaba a realizar debido a que considera que atrae a la muerte. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Durante la transmisión en vivo del programa de TV Azteca, "Todo un Show camino a la fama", Laura G fue obligada a cumplir un reto, que se rehusaba a realizar debido a sus creencias.

Recordemos que en un inicio, la conductora debía meterse en un ataúd de un panteón para realizar una sesión fotográfica, lo que se negó a hacer.

El video donde fue cuestionada por no llevar a cabo el reto se compartió en redes sociales y se hizo viral rápidamente.

"Jenni Rivera antes de morir hizo un video justo (dentro de un ataúd), los Recoditos hicieron un video de ' Mi último día' y también fue lo mismo; platicando con ellos me dijeron cómo su vida cambió después de haberse metido ahí. Hay una maldición que las personas que juegan adentro (de un ataúd) la muerte los sigue", argumentó Laura.

En el material se ve a la locutora Laura G, dando sus razones por las cual se negaba a cumplir el reto y su compañero Roger le indicó que debía cumplir el reto, a lo que nuevamente se negó.

"Mi abuelito está enterrado en un cementerio, hay familiares míos enterrados en un cementerio, tengo mis razones para decir que no quiero atraer a la muerte; tengo una bebé de diez meses, una vida increíble, tengo una familia que amo. Sé que muchos juegan con eso, yo y mi familia nunca jugamos con eso. Y no entiendo por qué quiere castigarme por un reto que no voy a cumplir por mis creencias, sostuvo.

Tras las explicaciones de Laura G tuvo que ser castigada por no cumplir el reto a la que fue sometida por la producción del programa, aunque con un cambio; en lugar de entrar a un ataúd en un panteón, la conductora se acostó en una alberca inflable con ratones, hecho que provocó el enojo y llanto de la conductora, los cuales trataron de ser calmados con aplausos.

Con información de Grupo Fórmula.

auc

