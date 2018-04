Problemas Fiscales

Laura Bozzo confirma deuda con Hacienda y revela la suma millonaria

La presentadora aseguró durante una entrevista que se trata de una "cortina de humo electoral"

REDACCIÓN 03/04/2018 10:45 a.m.

Laura Bozzo detalló que actualmente se encuentra en un proceso de aclaración con la justicia mexicana que interpuso su abogado la semana pasada y estará pendiente mediante sus abogados. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Esta mañana la famosa conductora, Laura Bozzo confirmó que si tiene problemas fiscales en México, al mismo tiempo aclaró que ya son atendidos por sus abogados, que no se ha ido del país y que se trata de un escándalo previo a la salida de su próximo programa en Televisa.

Soy muy bruta para eso de las cuentas, indicó la conductora de televisión.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva precisó que "sí existe un proceso y un problema con el Servicio de Administración Tributaria derivado de un mal manejo de unos contadores, pero yo no me he ido del país y no tengo ningún problema ni cuentas intervenidas".

Acá no hay evasión de nada, yo estoy dando la cara. Esto es una cortina de humo típica de la temporada de campañas y sale justo antes de que salga al aire con mi nuevo programa en Televisa, aseguró Laura.

Asimismo afirmó que siempre ha pagado impuestos y que ha dado la cara pero calificó como increíble que le quieran cobrar 17 millones de pesos por un año, cuando gana diez millones de pesos.

"Ese proceso está muy mal llevado, los fiscalistas lo han manejado", pero "estoy a punto de sacar un programa y es un escándalo mediático porque no me he ido del país estoy enfrentando un proceso, soy muy bruta para eso de las cuentas, pero ya lo están atendiendo, y no tengo cuentas intervenidas, hay un proceso en marcha, sí hay un problema, si lo manejaron mal, pero eso no significa que me haya ido".

Laura Bozzo detalló que actualmente se encuentra en un proceso de aclaración con la justicia mexicana que interpuso su abogado la semana pasada y estará pendiente mediante sus abogados.

Para terminar indicó que "le buscan un escándalo antes de salir, pero estoy en México enfrentando todo, lo que hay de pagar se pagara lo que se tenga que devolver que se devuelva".

Cuando Laura Bozzo Murió

Recordemos que hace unos meses la presentadora de Laura en America declaró que había muerto por unos instantes durante una intervención quirúrgica.

Este hecho ocurrió el pasado 25 de octubre y Bozzo contó que estuvo prácticamente muerta durante una cirugía realizada en la clínica San Felipe en Perú.

"Me acabo de enterar 25 de octubre tuve un paro cardiaco estuvo varios segundos muerta; me revivieron. Fue una impresión muy grande te cambia la vida, para que empieces a disfrutar cada momento", expresó.

