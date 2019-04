Laura Bozzo presume foto en bikini y sus seguidores la aplauden

REDACCIÓN 14/04/2019 12:38 p.m.

Una de las presentadora de Televisa más polémicas sin suda es Laura Bozzo que sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una atrevida foto donde presume su figura.

De acuerdo a Publimetro, Laura Bozzo escribió, "Después de lo peor, Dios siempre te manda lo mejor desde el paraíso. Orgullo de México, Acapulco. Bendiciones para todo", junto a sus instantánea.

El posteo dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Mientras algunos internautas aseguraron que la presentadora peruana lucía espectacular, otros enfatizaron que Bozzo recientemente se habría sometido a una cirugía plástica.

"Te quedaron muy bien tus senos. El dinero todo lo puede comprar. Tristemente el amor no", " Que cuerpazo, ya quisieran muchas llegar a su edad así", "De impacto, te ves fabulosa", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la fotografía.

En la imagen se puede ver a Laura Bozzo disfrutando del sol, enfundada en un ajustado traje de baño en color negro.

Hasta el momento, la instantánea ya había superado los más de 12 mil likes. La presentadora actualmente supera los 248 mil seguidores en la famosa red social.

FUERTES DECLARACIONES DE LAURA BOZZO

Hace unos días se dio a conocer que Laura Bozzo fue intervenida de emergencia. Según se explicó, la operación le permitiría evitar el cáncer, la cual se basaría en retirar por completo su útero y ovarios. Sin embargo, las cosas no salieron bien.

Según el sitio "La verdad", Bozzo reveló que los últimos tres años de su vida han sido un infierno por la supuesta infidelidad de su expareja, Cristian Zuárez.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ´Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina", recordó Bozzo.

Asimismo, detalló: "Fue su hermano de sangre el que lo vendió. Él había llevado a su mamá y a su familia a la casa de esta señora en Miami, y yo no tenía la menor idea", recordó la presentadora peruana.

