Las mentiras del feminismo

Feminismo no es buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Feminismo es buscar la equidad. No es querer igualarnos en fuerza. No es querer “volvernos masculinas”. No es querer dejar de tener atenciones del otro, las atenciones son humanas.

Feminismo es buscar el respeto hacia las mujeres los hombres, las minorías y a todos los seres. Feminismo es querer que se reconozca a todos y todas, y obtengan la misma recompensa y no haya diferencias por el simple hecho de ser mujer u hombre. Feminismo es salvaguardar la integridad de todas y todos. Feminismo es integrar.

Para Marcuse el feminismo opera en dos niveles: una en el plano económico, social y cultural y el otro va “más allá de la igualdad”, busca superar la dicotomía de hombre-mujer, y buscar la construcción de una sociedad más integral. Una sociedad que reconozca las diferencias y las vea como potencialidades.

El feminismo cuestiona al poder y se convierte en un acto de resistencia. El feminismo incluye a la diversidad en sus múltiples presentaciones sin querer encasillarlo en una etiqueta y en una forma de ser.

En el ejercicio de decir qué es el feminismo se encuentran diversas definiciones sin consolidar alguna porque ésta se va construyendo y deconstruyendo, va integrando nuevas miradas y formas de vida, no es determinista porque considera que la sociedad se transforma en el devenir del tiempo.

En uno de los esfuerzos por describir al feminismo, el departamento de Mujer y Estudios de Género de la Universidad de Kentucky, dice del feminismo:

“Es un enfoque interdisciplinario de las cuestiones de igualdad y equidad basadas en el género, su expresión, identidad, sexo y sexualidad. Tal como se entienden a través de las teorías sociales y el activismo político”.

El ejercicio de la teoría feminista tiene la tarea de interrogar las desigualdades que prevalecen en las cuestiones de clase, género, raza, sexo y sexualidad. La discusión intelectual y académica de estas desigualdades permite a los estudiosos de género ser conscientes de las injusticias y trabajar para cambiar estas dinámicas.

En consonancia el portal Mujeres en Red define al feminismo como:

“Un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII y supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera”.

Que para dejarlo de forma más breve y contundente, cerramos el artículo con lo que es feminismo para Simone de Beauvoir:

Feminismo es “una manera de vivir individualmente y como una manera de luchar colectivamente”.

