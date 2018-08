Kofi Annan: frases que mostraron su pensamiento ante los conflictos mundiales

REDACCIÓN 18/08/2018 10:13 a.m.

Kofi Annan es considerado un símbolo de la lucha por la paz mundial. Es por eso que sus acciones como sus discursos marcaron a la comunidad internacional, tomándolo como un ejemplo de paz.

Muere Kofi Annan, exsecretario de la ONU y Premio Nobel de la Paz

Estas fueron algunas de sus mejores frases:

-"No he logrado nada solo. Millones de personas de todo el mundo ansiaba la paz. Por eso digo que no hay que minusvalorar el poder de la oración".

-"Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: está condenada a desangrarse".

-"Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural".

-"La libertad no conoce fronteras. Una voz ardiente de libertad en un país puede levantar los espíritus de otra en un lugar lejano".

-"La educación es el gasto para la defensa más efectivo que existe".

-"Hoy en día, el capitalismo de mercado no tiene ningún gran rival ideológico; su mayor amenaza proviene de su propio interior. Si no puede promover la prosperidad y la justicia no habrá triunfado".

-"Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida."

-"Una completa igualdad (para la mujer) significa más que el logro de objetivos estadísticos; debe cambiar la cultura.

-"Los diferentes, los desplazados y los refugiados son los que enriquecen todas nuestras vidas; su tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes, y los hará bienvenidos donde sea que vayan".





Como secretario de Naciones Unidas, Annan expresó sus posturas frente a los conflictos mundiales.

- Sobre el atentado terrorista del 11 de septiembre, expresó:

"Para muchos, la mayor amenaza para la paz mundial pasó a ser la ira y la necesidad de revancha de Estados Unidos. La guerra contra el terror implicó daños colaterales. La gente sintió que las libertades civiles y los derechos humanos estaban siendo atacados, o que no eran respetados, y algunos gobiernos actuaron como si hubiera un intercambio entre seguridad y derechos humanos o derechos civiles. Fue un peligroso trueque: si renuncias como individuo a tus derechos humanos por la seguridad, ¿obtienes finalmente seguridad?"

- Sobre el calentamiento global, dijo:

"El calentamiento global debe ser visto como una amenaza económica y de seguridad. Cuando hablamos en términos de seguridad y protección, tendemos a enfocarnos en conflictos políticos, conflictos militares, cuando algunas de las fuentes pueden ser enfrentamientos por escasez y recursos. Los políticos enfocados en rescatar la agobiada economía mundial no deberían olvidar los riesgos que sus poblaciones enfrentan por el calentamiento global".

- La migración también fue un tema que defendía:

"Los diferentes, los desplazados y los refugiados enriquecen todas nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan".

- Sobre la lucha contra el Sida durante una intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, expresó:



"Queda mucho por hacer. La acción contra la propagación del virus entre mujeres y niñas está siendo increíblemente lenta. Debe garantizarse la protección de grupos vulnerables, como drogadictos y prostitutas, a los que algunos países niegan ayuda. Hay que ser realistas y no pretender que esta gente no existe".

- No ocultó su admiración por Nelson Mandela:

"El liderazgo no tiene necesariamente que ser algo de dimensión o trascendencia mundial. Si un dirigente gobierna en su propio país, se ocupa del bienestar de su pueblo, ofrece claridad moral y sabe guiar, otros reaccionarán en consecuencia. Mandela no se propuso gobernar el mundo. Se propuso ocuparse de su entorno, intentar liberar a su pueblo y adoptar un principio de perdón y reconciliación que fue una gran lección para la gente de todo el mundo. O sea que, si tenemos un líder que se comporta así en su propio país y destaca, la gente reacciona".

- Las guerras también dominaban sus discursos:

"Muchos pensaban... Que los horrores de la segunda guerra mundial... No se podrían repetir. Y sin embargo se han repetido en Camboya, en Bosnia y Herzegovina, en Ruanda. Nuestra época nos ha demostrado que la capacidad del hombre para la maldad no conoce límites."

