'Las hieleras' y 'las perreras', los inhumanos centros de detención de EU

18/06/2018

Durante meses, incluso en el calor del desierto de más de 50 grados, Alejandro Castear siempre agarra un suéter pesado cuando sale de su casa en el sur de Arizona.

No se pondrá el suéter con este clima, sólo lo trae consigo para calmar los escalofriantes recuerdos del tiempo que pasó en un congelado centro de detención para personas sospechosas de estar en los Estados Unidos.

Castear dice que experimentó lo que los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que es una práctica común: detener inmigrantes incluso acompañados por menores y meterlos en celdas frías para presionarlos a aceptar la deportación. Entre los inmigrantes, las células se denominan peyorativamente como "hieleras", según dio a conocer un informe de Humans Rights Watch.

Castear puede imaginar el frío incluso ahora. "Cuanto más pienso en eso, más frío se pone", dijo el joven de 19 años, al que se le permitió quedarse en el país temporalmente después de que el gobierno de Obama inició una suspensión de dos años de la deportación de algunos jóvenes en los Estados Unidos ilegalmente.

"Las hieleras" son centros de detención de corto plazo en las cercanías de la frontera suroeste entre Estados Unidos y México donde las personas no deben permanecer más de 72 horas, según las directrices del gobierno.

Por años, sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que los detenidos están allí por días e incluso meses, sufriendo temperaturas extremadamente frías y sin camas ni servicios sanitarios adecuados.

La luz, blanca como de quirófano, estuvo encendida siempre.

La celda que describe coincide con una descripción hecha en 2016 por el Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC, por sus siglas en inglés): "Por lo general, son cuartos pequeños con bancos de cemento y sin camas".

Los que llegan a estos centros son detenidos primero por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera bajo sospecha de actividad delictiva, entrada ilegal a Estados Unidos. o presencia en ese país sin un estatus legal migratorio.

Además de soportan las bajas temperaturas, nuevos reportes señalan que los menores son separados de sus padres o adultos que los acompañan y son enjaulados.

Una grabación en audio obtenida por ProPublica pone sonido al sufrimiento real de un polémico debate político en el que hasta ahora no han participado quienes tienen más en juego: los niños inmigrantes. Más de 2,300 de ellos han sido separados de sus padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política migratoria de "", que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que trajeron consigo. Más de 100 de esos niños son menores de cuatro años. Los niños se encuentran inicialmente en almacenes, tiendas de campaña o grandes almacenes que se han convertido en centros de detención de la Patrulla Fronteriza.

La Patrulla Fronteriza permitió el domingo que la prensa ingresara brevemente a la instalación donde detiene a las familias arrestadas en la frontera con México, en respuesta a las nuevas críticas y protestas sobre la política de "tolerancia cero" del gobierno del presidente Donald Trump en cuestiones de inmigración y la resultante separación de familias.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ