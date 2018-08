Exlideresa de Las Gacelas cuenta cómo cuidaban a AMLO

REDACCIÓN 15/08/2018 11:53 a.m.

La excoordinadora del grupo "Las Gacelas", Polimnia Romana, contó cómo fue la experiencia de cuidar a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, también reveló que el equipo que ella dirigía sí estaba armado y contaba con un respaldo de 300 personas para brindar seguridad al tabasqueño.

Lee también en La Silla Rota: Coordinará Daniel Asaf grupo de seguridad de AMLO

"Las Gacelas estaban armadas, porque eran elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina y había un círculo de la Policía Bancaria e Industrial que también estaba armado y después la gente de ayudantía, esos ya no portaban armas", detalló en entrevista con La Razón.

Yo era la asistente personal de Andrés Manuel López Obrador, después me puso a cargo de la elección y la coordinación de estas chicas, pero no tenía ninguna formación de ningún tipo de seguridad, yo lo fui aprendiendo con el día a día, de trabajar con él de 6:00 de la mañana a las 10:00 de la noche; eso en ningún curso te lo pueden enseñar porque cuidar a López Obrador no es cosa sencilla, él no acepta muchas cosas que te instruyen en este tipo de capacitación", comentó.

Romana consideró absurdo que un grupo de 20 personas se vaya a encargar de la seguridad del próximo Presidente de México.

Ante el anuncio de una ayudantía de 20 personas, que serán coordinadas por Daniel Asaf, la exasambleísta indicó que el que será encargado no cuenta con los conocimientos necesarios para proveer la protección de esos funcionarios a ese nivel o nos están diciendo mentiras.





Da detalles de Las Gacelas





Polimnia Romana comentó que Las Gacelas tenían un sueldo de entre 12 y 14 mil pesos mensuales y que habían más personas que trabajaban por turnos.

"No eran mujeres, ya eran hombres que habían sido parte de la ayudantía que después se convirtió en la coordinación de logística, cuando ya tenía al frente a Nicolás Rebolledo, Nico, y esta coordinación contaba con alrededor de 300 elementos", lanzó.

Agregó que "no todas estas personas se encargaban de la seguridad, también hacían labores de logística en las giras de los eventos, de los vehículos de servicio, de todo lo que se tiene que ver alrededor de cómo y de qué manera se van a mover estas personas alrededor del exjefe de Gobierno".





Cumplían con estos requisitos





Detalló que las seis mujeres que conformaban a Las Gacelas debían formar parte del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), lo que quiere decir que en realidad eran policías judiciales. Añadió que todas tenían una licenciatura trunca.

Posteriormente, -dijo- tomaron un curso de protección a funcionarios y el curso de protección en Israel.

"Pero ése ya no lo pusieron en práctica con el exjefe de Gobierno, porque no se fueron con nosotros a la campaña. Una de ellas me parece que estuvo con el procurador de Marcelo Ebrard, en el cuerpo de seguridad de Rodolfo Félix", manifestó.

Subrayó que su labor "era estar al lado del jefe de Gobierno y evitar que de manera brusca alguien se acercara a él. La consigna que tenían era que la gente siempre debiera tener contacto con López Obrador (...) Sin embargo, ellas estaban por si la gente venía rápido, corriendo o de un modo brusco, pero nunca tuvieron ningún problema, nunca fue necesario ni usar las armas ni la fuerza pública".





LEA TAMBIEN Para AMLO, béisbol será prioridad en su programa deportivo El presidente electo impulsará el béisbol en su sexenio y anunció las vertientes de su programa deportivo





LEA TAMBIEN VIDEO: Jóvenes acuden a enlistarse para cuidar a AMLO Estos profesionistas aspiran a obtener uno de los 20 lugares que ocuparán los próximos encargados de la seguridad del presidente electo





lrc