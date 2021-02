Las fallas en el proceso contra Rodrigo Medina

Monterrey, N. L.- A casi tres años de su gobierno, Jaime Rodríguez Calderón no ha podido cumplir la promesa de encarcelar a su antecesor Rodrigo Medina (2009-2015) por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.

En cambio, el exmandatario pareciera que gana la batalla legal y se mantiene en libertad.

Medina de la Cruz libró la vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado. En enero pasado ganó otra batalla al exonerarlo un Juez de ejercicio indebido de funciones.

Aún tiene un proceso pendiente, por el uso de un helicóptero, pero ya ganó un amparo contra la vinculación a proceso, y está en revisión en un tribunal colegiado federal.

“He demostrado mi inocencia y así será hasta quedar completamente exonerado, no hay delito que perseguir, han politizado el asunto”, afirma el ex gobernador quien es acusado por su sucesor de otorgar unos 3 mil 600 millones de pesos en incentivos a la empresa Kia ubicada en el municipio de Pesquería y que llevó al Estado a firmar un nuevo convenio con la armadora.

Ernesto Canales santos, ex Fiscal Anticorrupción del gobierno estatal, ha acusado a las autoridades federales a la PGR y al Poder Judicial Federal de proteger al ex gobernador, de retardar las audiencias y de echarles para atrás las acusaciones con el falso argumento de que no están bien fundamentadas.

“La PGR no nos da la información, no la da completa son procesos muy tardados, y no sólo eso, sino que atacan al Juez Local cuando toma una decisión fundada en un criterio razonado. La PGR consigue que un Juez federal dé marcha atrás, sin considerar ningún elemento nuevo”, recordó Canales quien también acusó a los diputados locales de defender al ex gobernador.

Incluso el gobernador Jaime Rodríguez también acusa al gobierno federal de apoyar a Medina y de protegerlo para impedir que pise la cárcel, pero tras la nueva exoneración El Bronco advierte que seguirá en las instancias legales hasta comprobar la culpabilidad del ex gobernador.

“Hemos presentado pruebas suficientes, voy a revisar el caso, tenemos todavía esquemas legales que seguir en ese tema. El juez de control toma una decisión, pero no es la última instancia, nosotros seguiremos todas las instancias que tengan que darse, mostraremos que hay razones del Estado”.

“Yo no me metería en el tema de estar siempre tratando de decir que es un tema político, creemos que hay culpabilidad, vamos a demostrar que hay culpabilidad y serán los jueces los que decidan, no la política”, comentó El Bronco.

Rodríguez Calderón calificó la acción como parte del proceso del nuevo sistema de justicia penal acusatorio donde la presunción de inocencia prevalece.

Hace poco más de un año, se supo al interior del gobierno estatal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indagaba los delitos fiscales en los que pudo haber incurrido Medina de la Cruz

y se recibió a Canales Santos y otros agentes ministeriales de la entidad, y les anunció que les permitiría acceder a la información de la CNBV y el SAT para conocer flujos de dinero producto de presuntas actividades ilícitas en las que habría incurrido el mandatario, como sobornos o sobreprecios.

Ahí estaría involucrado Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador, considerado el cerebro detrás de las decisiones en la administración estatal pasada.

“Sí hubo una invitación de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se revisaran los archivos bancarios y fiscales, pero no ha fluido la información con la celeridad que demandan las investigaciones”, advirtió Canales

El 26 de enero de 2017 Medina de la Cruz fue vinculado y enviado a la cárcel del topo Chico, pero estuvo sólo 18 horas, pues fue liberado tras de que sus abogados acusaron que se había violado un amparo contra la detención.

“Seguiré asistiendo a las audiencias y cuando se me solicite por la autoridad, no hay nada que esconder”, reitera el ex gobernador quien viaja entre la Ciudad de México y Monterrey y su residencia en el acaudalado sector de Las Misiones o su rancho en el municipio de General Terán.

“Quien le paga los boletos de avión, de dónde saca para ir y venir y hasta en vuelos privados, quién le paga los abogados”, interrogó en su oportunidad El Bronco.

“Eventualmente creo que la vamos a tener (la información de la PGR). Así como les llegó su tiempo a ellos, ( a los ex gobernadores encarcelados) le llegará su tiempo también a Medina. Es de celebrar en todo el país que la PGR esté dando resultados en estos casos y esperamos que lo vaya a dar también en el caso de Nuevo León”, confió optimista Canales, cuyo cargo desapareció después para dar paso a la Fiscalía General.

Ha alabado su trabajo que sienta un precedente, es el primero que, de manera sistemática y legal, emprende una investigación contra un exgobernador, con lo que se envía un mensaje sobre el fin de los tiempos de la impunidad.

Dice que en Nuevo León ya no se podrá saquear al erario tranquilamente, como ha ocurrido desde siempre y recuerda que se sienta un precedente al emprender una investigación contra un ex gobernador.

“La verdad es molesto, porque esto ya lleva más de un año y medio. Esto parece no tener fin y, bueno, la ley y el derecho también le asisten a quien se defiende, como nosotros, que no se nos ha comprobado nada, esto pinta más para ser un acto de molestia”, expresó Medina en 2017.

mvf