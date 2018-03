Videos

Las comehielo, otra alocada tendencia en Instagram

Las chicas han puesto de moda hacer figuras de hielo y comerlas ante la cámara

REDACCIÓN 17/03/2018 02:51 p.m.

Comer hielo, nueva tendencia en Instagram (FOTO TOMADA DE WEB)

Otro extraño hábito entre las adolescentes se hizo tendencia en Instagram y Kwai, usuarias de estas redes sociales suben videos de ellas ¡comiendo hielo!.

De acuerdo con e-consulta, esta tendencia no es apta para las personas que no toleran escuchar ruidos extraños cuando la gente come.

En la red social ya suman cientos de videos de jóvenes chinas subiéndose a esta tendencia que se popularizó a través de la aplicación coreana Kwai, en la que se pueden editar fotos y videos para compartir, muy parecida a Snapchat.

A ciencia cierta no se sabe por qué se ha puesto de moda, pero algunas versiones apuntan a que comer hielo produce una gran cantidad de sonidos distintos, los cual le causa placer a algunas personas.

Y como en China todo debe ser adorable y colorido, las chicas que se han sumado a esta tendencia preparan elaboradas piezas de hielo con formas y colores para que sus videos luzcan más estéticos.

Si soportan el crujir del hielo en la boca de otras personas, chequen los videos:

