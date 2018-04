¿REALIDAD O INVENTO?

Las 8 mentiras del primer debate presidencial

Entre las declaraciones más polémicas de los candidatos destaca la amnistía a los narcos y mutilar a quienes roben

REDACCIÓN 23/04/2018 03:30 p.m.

Tras el primer debate presidencial y las polémicas declaraciones de los contendientes, el diario El País hizo una comparación de las versiones de los candidatos y los datos que arrojan las instituciones en materia de crecimiento económico, violencia, despilfarro y migración.

1.-LA POBREZA

El diario destacó que el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador afirmó que el número de población que vive en pobreza aumentó a 4 millones en los últimos años.

Sin embargo, señaló el rotativo, que nunca dio una definición de pobreza ni mencionó que la población que vive en condiciones de pobreza es de 54 millones.

Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), abundó que la cifra pasó de 53.349.902 a 53.418.151 millones durante la gestión del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

2.-FALTA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El reporte también señaló que López obrador aseguró, durante el debate, que la violencia "se desató" debido a la falta de crecimiento económico en 30 años. Pero no especificó la fuente de donde obtuvo la cifra.

En ese sentido enfatizó que la cifra no cuadra con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues el organismo indica que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 1987 era de tan sólo 5.801 dólares, mientras que en 2016 fue de 18.535, lo que representa la suma más baja del Think tank de los países más ricos.

Asimismo, apuntó que el Banco Mundial ha señalado que en 1990 el PIB per cápita alcanzó 6.037 dólares y para el 2017 llegó a 17.274.

3.-LÓPEZ OBRADOR COMO JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX

Al llegar a este punto, el periódico resaltó que los demás candidatos se abalanzaron sobre López Obrador y señalaron los errores que cometió cuando fungía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El tabasqueño alegó que había bajado los índices de homicidio y secuestro, al afirmar que en 2005 hubo 684 homicidios en la capital y mil 084 en 2017.

Empero, el rotativo indicó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), apunta que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó de 9.01 el primer año de su Gobierno a 7.7 cuando dejó el cargo.

En cuanto a los secuestros, la tasa de este delito en 2001 fue de 1.65 por cada 100 mil habitantes y la cifra disminuyó en 2005 a 1.15, lo que indica que solo bajó un 30 por ciento. Las extorsiones repuntaron del 2.27 en 2001, a 5.22 en 2005.

LO QUE QUEDÓ A DEBER EL DEBATE

4. EL AVIÓN PRESIDENCIAL

Aquí retomó de López Obrador las críticas que hizo a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto por la compra de un nuevo avión presidencial, al asegurar que el costo de la adquisición fue de 7 mil 500 millones de pesos.

El Gobierno mexicano había puntualizado en un comunicado que se requería una partida presupuestaria de 2.952,4 millones (con una cobertura del tipo de cambio que fijaba el dólar en 13.5 pesos). "Aunque en el proyecto de presupuestos de 2017 el Gobierno fijó la cantidad de 7.214 millones, que incluía el alquiler durante 15 años y el mantenimiento".

5.-FEMINICIDIOS

En este rubro, el candidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya afirmó que los feminicidios tuvieron un incremento del 70 por ciento en los últimos años, cuando las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística, de 2016, señalaron que aumentó 16.8 por ciento respecto a 2014.

6.-MIGRACIÓN

El panista se apresuró a mencionar que hay una deuda con la población indígena y con los millones de mexicanos que dejan el país por la falta de oportunidades.

El País destacó que eso dejó de ser cierto en 2008, debido principalmente a la recesión que atravesó Estados Unidos.

7.-LA FALSA AMNISTÍA EN COLOMBIA

Muy controversial ha sido la conocida postura de López Obrador por otorgar amnistía a los criminales, con ejemplos como Colombia.

Ricardo Anaya se lanzó a decir que Colombia y El Salvador eran malos ejemplos, ya que la violencia nunca cesó. Empero, el rotativo indicó que la amnistía en Colombia sólo incluyó a los paramilitares, mas no al resto de los grupos armados, mientras que en El Salvador sí fue un fracaso.

8.-MOCHAR LA MANO A LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS

El aspirante por la vía independiente, Jaime Rodríguez C alderón "El Bronco", tuvo la propuesta más polémica cuando declaró que "necesitamos mocharle la mano al que robe en el sector público".

Una medida de tal magnitud implicaría una reforma constitucional, pues el artículo 22 de la Carta Magna mexicana prohíbe, entre otras sanciones, las penas de mutilación contra delincuentes.

9.-EL FINACIAMIENTO DE MORENA

Finalmente, el artículo recuerda que el candidato del PRI, José Antonio Meade acusó a López Obrador de convertir a Morena "en un partido familiar", que ha percibido 3 mil millones de pesos en los últimos tres años, sin que haya rendido cuentas.

En ese sentido, el diario apuntó que según el Instituto Nacional Electoral (INE), la formación de AMLO ha obtenido 912.22 millones de pesos entre 2014 y 2017, cifra que corresponde a los recursos públicos, sin incluir las donaciones.

