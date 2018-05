NUEVA ERA

Las 10 promesas de Ricardo Peláez a Cruz Azul

El nuevo director deportivo de Cruz Azul ya prometió terminar con la sequía de títulos de 20 años

DANIELA MUÑOZ 09/05/2018 01:55 p.m.

Peláez ilusiona a la afición celestes. (FOTO DE LA WEB)

Con la llegada de Ricardo Peláez al banquillo de Cruz Azul, los aficionados celestes se mantienen ilusionados con la idea de que sea el salvador para sacar a La Máquina de la sequía de títulos que lleva 20 años.

Ricardo Peláez fue presentando oficialmente en la Noria como Director Deportivo de los celestes, sustituyendo a Eduardo de la Torre y estos fueron algunas de sus promesas:

Los éxitos de Ricardo Peláez como director deportivo

-No me pongo como meta un título, me pongo varios logros deportivos.

-La clasificación de este equipo tiene que ser una obligación permanente.

-Solos no conseguiremos nada, el trabajo debe ser en equipo, así vamos a lograr los objetivos.

-Quiero ganar un título con cruz azul, por los menos uno a corto plazo.

-No voy a imponer jugadores a un técnico, ni un técnico me lo va a imponer.

-Haremos buenas elecciones, vamos a reforzar el plantel y vamos por metas grandes.

-Los jugadores que vengan a cruz azul llegaran con una sonrisa y ganas de estar aquí.

-Reconozco el problema de la falta de títulos, pero lo pongo como un reto

-Es una gran oportunidad que tengo para sacar esto adelante, es una extraordinaria oportunidad para que en poco tiempo nos cuestionen cómo logramos el título.

-Habrá medallas y reconocimientos para todos y con esa fórmula trabajaré y estoy muy ilusionado con este reto.

Chivas con esperanza, 'Chicharito' pie tiempo para decidir sobre su regreso a México

dmv

LEA TAMBIEN ¿Quién es el atleta ciego que canta en el metro y fue golpeado por vagoneros? Alejandro Pacheco tiene que cantar en el metro para costear su entrenamiento y luego de que CONADE le quitara el apoyo

LEA TAMBIEN En aniversario 112 de Chivas, aficionados preparan boicot La salida de Rodolfo Pizarro ha molestado a los aficionados rojiblancos que han convocado a un boicot contra el club

LEA TAMBIEN Rodolfo Pizarro recibe multa por "mentársela" al América La mentada de madre al América durante los festejos de la Concachampions, le salió cara a Rodolfo Pizarro

LEA TAMBIEN ¿Cómo surgió la maldición del estadio de Monterrey? "Hay un dios", fueron las palabras del entonces americanista Miguel Samudio en la cancha del Estadio BBVA Bancomer y ahora todo le sale mal a Rayados en su casa