Corren a "Lapizito" y "Lapizin" del programa "Hoy"

Magda Rodríguez habla sobre la salida de "Lapizito y Lapizin" del programa matutino "Hoy"

28/04/2018

"Lapizito" y "Lapizin" ya no formarán parte del elenco de "Hoy" (FOTO TOMADA DE WEB)

La semana pasada fue muy notable la ausencia de "Lapizito" y "Lapizin" en el programa matutino "Hoy". La productora del show, Magda Rodríguez explicó el porqué de la repentina salida de los payasitos.

De acuerdo con Publimetro, surgió el rumor de que "Lapizito" y "Lapizin" fueron vetados de "Hoy", la productora del programa confesó que su repentina ausencia se debe a que no fueron amables.

Ellos salieron porque no fueron amables con mi público y cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada qué ver con el presupuesto. No quiero decir que fueron groseros con el público que los iba a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables, mencionó la productora.

Por lo que "Lapizito" y "Lapizin" regresaron a Monterrey al programa "Acábatelo" conducido por Mario Bezares en Multimedios.

Gracias Acabatelo ?????? Una publicación compartida de Lapizito (@lapizitooficial) el 18 Abr, 2018 a las 5:21 PDT

